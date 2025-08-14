Ambicje Chin, aby przekształcić swoje modele sztucznej inteligencji oparte na otwartym kodzie źródłowym w globalny standard, wstrząsnęły amerykańskimi firmami i decydentami, którzy obawiają się, że amerykańskie modele mogą zostać przyćmione.

Chiński postęp w dziedzinie sztucznej inteligencji następowały jeden po drugim, począwszy od szeroko reklamowanego DeepSeek i jego modelu R1, który zadebiutował w styczniu. Następnie pojawił się Qwen od Alibaby i cała masa innych takich jak Moonshot, Z.ai i MiniMax. Wszystkie modele mają wersje, które użytkownicy mogą bezpłatnie pobrać i modyfikować. To podejście, powszechnie określane jako open source lub open weight, napędza globalną adopcję chińskiej technologii AI. Amerykańskie firmy, które zachowały swoje modele zastrzeżone, odczuwają presję. Na początku sierpnia twórca ChatGPT, OpenAI, opublikował swój pierwszy model open source o nazwie gpt-oss.

W opublikowanym w lipcu planie działań na rzecz sztucznej inteligencji, administracja Trumpa stwierdziła, że modele open source mogą stać się globalnymi standardami w niektórych obszarach biznesu i badań akademickich. W raporcie wezwano Stany Zjednoczone do zbudowania „wiodących modeli otwartych opartych na amerykańskich wartościach”. Naukowcy od dawna wykorzystują oprogramowanie open source, aby przyspieszyć rozwój nowych technologii, ponieważ pozwala ono każdemu użytkownikowi zapoznać się z kodem źródłowym i zaproponować ulepszenia. Chińskie władze wspierają badania i rozwój oprogramowania open source nie tylko w dziedzinie sztucznej inteligencji, ale także systemów operacyjnych, architektury półprzewodników i oprogramowania inżynieryjnego. Chiny, obawiając się odcięcia od amerykańskich technologii, promują projekty open source jako strategiczne zabezpieczenie i zasób awaryjny.

Tegoroczna wojna handlowa między USA a Chinami pokazała, jak każda ze stron może wykorzystać swoje atuty przemysłowe takie jak chipy Nvidia w przypadku USA i minerały ziem rzadkich w przypadku Chin, aby uzyskać ustępstwa od drugiej strony. Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że jeśli chińskie modele sztucznej inteligencji zdominują świat, Pekin znajdzie sposób na wykorzystanie tego dla osiągnięcia geopolitycznej przewagi. Singapurski Oversea-Chinese Banking, jeden z największych banków w Azji Południowo-Wschodniej, opracował około 30 wewnętrznych narzędzi wykorzystujących modele open source, w tym Gemmę firmy Google do podsumowywania dokumentów, Qwen do pisania kodu komputerowego i DeepSeek do analizowania trendów rynkowych. Według firmy badawczej Artificial Analysis, ogólna wydajność najlepszego chińskiego modelu open-source od listopada przewyższyła amerykańskiego lidera w dziedzinie open source. Firma, która ocenia możliwości modeli w matematyce, kodowaniu i innych dziedzinach, odkryła, że wersja Qwen3 firmy Alibaba przewyższyła gpt-oss firmy OpenAI.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, nie widać przewagi sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Środa zakończyła się wzrostowo. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,19% (FTSE100) do 1,08% (IBEX 35).

Na Wall Street wciąż sporo optymizmu, a bicie rekordów stało się wręcz modą. Dow Jones zyskał 1,04%, S&P500 wzrósł o 0,32%, a Nasdaq Composite zyskał 0,14%.

Na giełdach w Azji mieszane nastroje

Bieżący tydzień na giełdach Azji i Pacyfiku charakteryzował się powrotem optymizmu. Jednak dziś panują mieszane nastroje. Indeks giełdy w Tokio spada o 1,36%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,56%. Południowokoreański KOSPI traci 0,23%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (-0,06%), Szanghaj (0,20%), Sensex (0,08%), Singapur (-0,41%). Asia Dow w dół o 0,12%.

Podsumowanie sesji na GPW

Miniony tydzień przyniósł nową falę optymizmu, a jego końcówka to był pokaz determinacji byków. Piątkowa sesja była sesją kontynuacji bicia rocznych rekordów. Nowy tydzień również rozpoczął się po myśli byków, jednak wczorajsza sesja mogła wprowadzić lekką nutę wątpliwości co do dalszych wzrostów blue chipów. Inwestorzy mają nad czym pomyśleć, bowiem rajd trwa w najlepsze, ale pojawiają się głosy, że przed kolejną falą wzrostową, korekta byłaby czymś naturalnym. Ciekawym jest fakt, że mimo spadku WIG20, WIG20fut zyskał. Po wysokim otwarciu, WIG20 nie chciał podążać za głównymi parkietami Europy i już po pół godzinie notowań benchmark spadł pod kreskę i pozostał tam do końca notowań. Jeszcze w ostatniej godzinie handlu byki próbowały powrócić powyżej 3000 punktów. Niestety nie udało się, ale niewiele brakło by ten atak się powiódł. Ostatecznie WIG20 zakończył dzień w okolicach środka dziennego zakresu wahań. Wciąż jest szansa na nowe roczne rekordy.

Z grona blue chipów, 10 spółek odnotowało zysk. Największym wzrostem pochwaliły się PKO BP i Allegro, których akcje zyskały odpowiednio 2,11% i 1,77%. Po przeciwnej stronie rynku zameldował się Budimex przeceniony o 1,72%

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,87 mld zł. WIG zyskał rzutem na taśmę 0,09%. Indeks blue chipów stracił 0,57%. WIG20fut wzrósł o 0,37%, osiągając na zamknięciu wartość 3012 pkt. W niepewny obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,53%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,23%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,93.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,63.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,51.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,26.



