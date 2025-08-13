Wczoraj po danych o inflacji, indeksy amerykańskie wystrzeliły, a inwestorzy “ucieszyli się”, że Fed będzie musiał obniżyć stopy procentowe. Ale powróćmy na chwilę do Banku Anglii. Po raz pierwszy w historii, w ubiegłym tygodniu, rada musiała dwukrotnie głosować, aby podjąć decyzję o obniżce stóp procentowych. Prezes Banku Anglii Andrew Bailey obniża stopy procentowe, aby pobudzić wzrost gospodarczy, pozwalając jednocześnie na przyspieszenie inflacji. Brzmi znajomo? To formuła, którą Trump chce, aby przyjęła Rezerwa Federalna. To już przepis na polityczną katastrofę dla sprawujących rządy, których notowania gwałtownie spadają, ponieważ wyborcy obwiniają ich o pogłębiający się kryzys w Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie władze monetarne martwią się powolnym wzrostem gospodarczym i nie można ich za to winić. Bezrobocie na poziomie 4,7% jest najwyższe od czterech lat i wciąż rośnie, a niepokój związany z skutkami wojny celnej prezydenta Trumpa, pomimo porozumienia między USA a Wielką Brytanią zawartego w maju, narasta.

Choć bank centralny ostrożnie podchodzi do tej kwestii, gospodarka została mocno dotknięta destrukcyjną polityką podatkową i regulacyjną rządu Partii Pracy pod przewodnictwem premiera Keira Starmera i kanclerz Rachel Reeves. Obejmuje to podwyżkę podatku od wynagrodzeń dla pracodawców oraz podwyżkę płacy minimalnej, co negatywnie wpływa na zatrudnienie.

Przedsiębiorcy i inwestorzy mają twardy orzech do zgryzienia, podczas gdy Partia Pracy debatuje nad nowymi, represyjnymi podatkami od majątku i dochodów kapitałowych, które mają wypełnić lukę w finansach publicznych, szacowaną ostatnio na 51 miliardów funtów. Coraz bardziej prawdopodobne jest, że pan Starmer i pani Reeves złamią przedwyborczą obietnicę, że nie podniosą podatków dla klasy średniej, ponieważ to główne źródło dochodów, które pozostało do wykorzystania.

Jeśli zastanawiasz się, jak obniżka stóp procentowych mogłaby rozwiązać którykolwiek z tych problemów, będziesz się długo zastanawiać. Brytyjska gospodarka się zacina, ponieważ jest zbyt mocno opodatkowana i regulowana, a nie dlatego, że koszty kredytów są zbyt wysokie.

Tymczasem istnieje realne ryzyko, że obniżki stóp procentowych Banku Anglii zaostrzą problem inflacji, który nigdy w pełni nie ustąpił po pandemii. Inflacja spadła na krótko latem ubiegłego roku blisko celu BoE na poziomie 2%. Jednak ponownie rośnie i w czerwcu wyniosła 3,6%. Przedstawiciele banku centralnego ostrzegli, że we wrześniu spodziewają się inflacji na poziomie 4%.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na giełdach Starego Kontynentu pomimo pierwszych oznaki zadyszki, czyli tego, czego oczekiwała część inwestorów, nie widać przewagi sprzedających. Powszechne są spekulacje, że spadająca dynamika wzrostu to możliwe rozprowadzanie longów i domykanie długich pozycji. Wtorek zakończył się lekko wzrostowo, tylko dzięki odczytowi inflacji w USA, ale ostatnie sesje nie rozstrzygnęły o dalszym kierunku. Poza Dax (-0,23%), pozostałe wiodące indeksy zyskały od 0,02% (IBEX 35) do 0,71% (CAC40).

Na Wall Street wciąż sporo optymizmu, choć ostrożność inwestorów widać prawie na każdej sesji - na zmianę spadkowej i wzrostowej. Dow Jones zyskał 1,30%, S&P500 wzrósł o 1,13%, a Nasdaq Composite zyskał 1,39%.

Na giełdach w Azji dominacja optymizmu

Miniony tydzień na giełdach Azji i Pacyfiku charakteryzował się powrotem optymizmu Podobnie rozpoczął się ten tydzień, dzisiejsze wzrosty podążają w ślad za Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,58%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,46%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,75%. Na pozostałych giełdach: Hong Kong (1,88%), Szanghaj (0,56%), Sensex (0,22%), Singapur (1,03%). Asia Dow w górę o 1,25%.

Podsumowanie sesji na GPW

Miniony tydzień przyniósł nową falę optymizmu, a jego końcówka to był pokaz determinacji byków. Piątkowa sesja była sesją kontynuacji bicia rocznych rekordów. Nowy tydzień również rozpoczął się po myśli byków, a wczorajsza sesja po poniedziałkowych spadkach była wykorzystana do zakupów. Inwestorzy na pewno nie mogli narzekać na nudę. Po wysokim otwarciu, w ślad za widoczną słabością popytu na europejskich parkietach, WIG20 powrócił do poziomu poprzedniego zamknięcia. Środkowa część dnia nie wniosła nic ciekawego, a indeks oscylował wokół zera. Ostatnie trzy godziny handlu to przebudzenie strony popytowej i powrót poniżej 3000 punktów. Do końca handlu to kupujący byli stroną przeważającą i ostatecznie WIG20 zakończył dzień w okolicach maksimum dziennego zakresu wahań. Wciąż jest szansa na nowe roczne rekordy, jednak może martwić fakt zmniejszonej aktywności. To druga z rzędu sesja ze znaczącym spadkiem obrotów.

Z grona blue chipów, 14 spółek pochwaliło się zyskami. Największym wzrostem pochwaliły się PGR i Kęty, których akcje zyskały odpowiednio 4,42% i 3,35%. Po przeciwnej stronie rynku zameldował się CCC przeceniony o 2,89%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,42 mld zł. WIG zyskał 0,54%. Indeks blue chipów zyskał 0,66%. WIG20fut wzrósł o 0,77%, osiągając na zamknięciu wartość 3002 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,22%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem również 0,22%.

Złoty wciąż bardzo silny

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,92.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,64.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,51.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,62.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.