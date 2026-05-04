Zwischen geopolitischer Eskalation und Big-Tech-Euphorie

Die Finanzmärkte bewegten sich in den vergangenen Tagen weiterhin in einem Spannungsfeld aus geopolitischer Unsicherheit im Nahen Osten und einer richtungsweisenden Berichtssaison im US-Technologiesektor. Während der Iran-Konflikt für anhaltende Nervosität sorgte, lieferten starke Quartalszahlen von Apple, Amazon und Alphabet wichtige Impulse auf der Aktienseite.

Geopolitik: Diplomatie scheitert – Risiken bleiben hoch

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran bleibt ein zentraler Risikofaktor. Zwar keimte Ende April kurzzeitig Hoffnung auf eine diplomatische Annäherung auf, nachdem beide Seiten Gesprächsbereitschaft signalisiert hatten, dies erwies sich jedoch als nicht tragfähig.

Die unter internationaler Vermittlung geführten Verhandlungen zeigten erneut kaum Fortschritte. Insbesondere beim iranischen Atomprogramm sowie bei Sanktionsfragen bleiben die Positionen verhärtet. Parallel dazu untergraben anhaltende militärische Zwischenfälle die Glaubwürdigkeit des diplomatischen Prozesses zusätzlich.

Zum Wochenende verschärfte sich die Rhetorik deutlich:

Iran stellte weitere Gespräche infrage

Die USA signalisierten eine härtere Gangart, insbesondere im maritimen Umfeld

Die Risiken rund um die Straße von Hormus rückten erneut in den Fokus

Für die Märkte bedeutete dies eine phasenweise Rückkehr in den Risk-Off-Modus.

Ölmarkt: Geopolitik treibt Preise und Inflationserwartungen

Der Ölpreis bleibt der sensibelste Indikator für die geopolitische Lage. Nach temporären Rücksetzern infolge diplomatischer Hoffnungen zogen die Notierungen wieder an.

Brent stabilisiert sich auf erhöhtem Niveau mit weiterem Aufwärtspotenzial

Die Volatilität bleibt hoch

Angebotsrisiken werden zunehmend strukturell eingepreist

Damit bleibt Energie ein zentraler Treiber für Inflationserwartungen und geldpolitische Perspektiven, ein Umfeld, das insbesondere zinssensitive Sektoren belastet.

Big Tech: Starke Zahlen stabilisieren die Märkte

Während die Makroseite von Unsicherheit geprägt ist, liefert die Berichtssaison der US-Technologiekonzerne einen klaren Gegenpol. Die Ergebnisse von Apple, Amazon und Alphabet lagen überwiegend über den Erwartungen und stützten die Marktstimmung.

Apple überzeugte mit stabilen iPhone-Umsätzen und einer weiterhin robusten Service-Sparte. Die Margenentwicklung zeigte sich trotz anspruchsvollen Konsumumfelds widerstandsfähig.

Amazon punktete mit starkem Cloud-Wachstum (AWS) und deutlichen Effizienzfortschritten:

EPS: 2,78 USD (Vj.: 1,59 USD; Konsens: 1,63 USD)

Operatives Ergebnis: +30 % auf ~24 Mrd. USD

Umsatz: 181,5 Mrd. USD (Konsens: 177,3 Mrd. USD)

AWS-Wachstum: +28 % auf ~38 Mrd. USD

Der Ausblick überzeugte ebenfalls, auch wenn hohe KI- und Cloud-Investitionen den freien Cashflow belasteten.

Alphabet übertraf die Erwartungen deutlich, insbesondere im Cloud- und Werbegeschäft:

Umsatz: 109,9 Mrd. USD (+19 % währungsbereinigt)

Operative Marge: 36,1 % (+2pp)

EPS: 5,11 USD (Konsens: 2,63 USD)

Zusätzliche Impulse kamen aus Fortschritten im Bereich Künstliche Intelligenz. Die Aktie legte nachbörslich um rund 4 % zu, begleitet von einer Dividendenerhöhung.

Weitere Tech-Impulse: Licht und Schatten

Auch die übrigen Technologiewerte lieferten überwiegend solide Zahlen bei allerdings differenzierter Marktreaktion:

Meta übertraf zwar die Erwartungen deutlich, enttäuschte jedoch mit einem investitionsgetrieben vorsichtigen Ausblick. Die geplanten KI-Investitionen (CapEx: 125–145 Mrd. USD) sorgten für Zurückhaltung.

Microsoft übertraf die Prognosen leicht, getragen von anhaltend hoher Nachfrage nach KI- und Cloud-Lösungen. Die Marktreaktion blieb jedoch verhalten.

Qualcomm überzeugte mit starken Zahlen und Wachstum im Automotive-Segment (+38 % YoY), was die Aktie nachbörslich steigen ließ.

Asien: Samsung setzt neue Maßstäbe

Aus Asien kamen ebenfalls starke Impulse. Samsung Electronics meldete Rekordergebnisse:

Operatives Ergebnis: 57,2 Bio. Won (Vj.: 6,69 Bio. Won)

Umsatz: +70 % auf 133,9 Bio. Won

Treiber war insbesondere die starke Nachfrage nach Chips für KI-Rechenzentren. Die Zahlen sorgten auch zum Wochenstart für positive Stimmung an den asiatischen Märkten.

Die Märkte bleiben in einem Spannungsfeld aus geopolitischen Risiken und unternehmensgetriebenem Optimismus.

Der Iran-Konflikt wirkt weiterhin als zentraler Unsicherheitsfaktor mit direktem Einfluss auf Energiepreise und Risikobereitschaft. Gleichzeitig verhindern starke Unternehmenszahlen, insbesondere im Technologiesektor, bislang eine breitere Marktkorrektur.

Kurzfristig bleibt das Bild damit unverändert, dass die Makro-Risiken weiterhin die Schlagzeilen dominieren, während die Microdaten (Earnings) die Märkte stützen.

Die beobachtete Divergenz unterstreicht ein anspruchsvolles Umfeld, in dem selektive Sektor- und Einzeltitelallokation entscheidend bleibt.