Der DAX steht vor einem freundlichen Start in die neue Handelswoche und notiert eine Stunde vor der Eröffnung in Frankfurt bei 24 360 Punkten.



Die Situation im Nahen Osten hat sich über das Wochenende nicht wesentlich verbessert, aber auch nicht wesentlich verschlechtert. Die Nachrichtenlage bleibt weiterhin undurchsichtig und die Kriegsparteien beanspruchen jeweils kleine Teilerfolge für sich. So wollen die USA nun liegengebliebene Schiffe mittels der Aktion „Projekt Freiheit“ befreien und sicher aus der Straße von Hormus führen. Auf dem diplomatischen Parkett lassen die Erfolge jedoch weiter auf sich warten.

Der Handel in Asien wurde von den Feiertagen in Japan und China geprägt. Die Börsen in Tokio und Festlandchina blieben am Montag geschlossen. In Hongkong und Südkorea ging die Jagd nach KI- und Halbleiteraktien weiter und schob den KOSPI-Index auf ein neues Rekordniveau. In Europa dürfte der Handel ebenfalls freundlich starten, jedoch weniger Dynamik an den Tag legen. Die weiterhin hohen Ölpreise drücken hierzulande auf die Stimmung der Investoren.



Neben einigen Makrodaten werden weitere rund 20 Prozent der S&P-500-Unternehmen ihre Quartalszahlen in dieser Woche präsentieren. In Deutschland beginnt zusätzlich die Hauptversammlungssaison, die einen Geldsegen für die Aktionäre in Form von Dividenden bringen wird. Zudem werden die Investoren heute auf die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und der Eurozone und die Auftragseingänge der US-Industrie achten.

Alles in allem aber sollte der Wochenstart in eher ruhigen Kursbahnen verlaufen und der DAX könnte sich aus technischer Sicht in einer Handelsspanne zwischen 24 050 und 24 450 Punkten bewegen.