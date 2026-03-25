Oracle Corporation zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Unternehmenssoftware, Datenbanklösungen und Cloud-Infrastruktur. Das 1977 gegründete Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas, hat sich in den vergangenen Jahren konsequent vom klassischen Lizenzgeschäft hin zu einem Cloud- und Plattformanbieter transformiert mit einem klaren strategischen Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) und datengetriebene Anwendungen.

Das Geschäftsmodell des Unternehmens unterliegt seit einigen Jahren einem stetigen Wandel, vom Datenbankspezialisten hin zu einer Cloud-Plattform.

Oracle ist historisch vor allem für seine relationalen Datenbanktechnologien bekannt, die nach wie vor als Rückgrat vieler globaler Unternehmensanwendungen dient. Heute gliedert sich das Geschäft im Wesentlichen in drei Bereiche:

Cloud Infrastructure (OCI) – Rechenleistung, Speicher und Netzwerkservices

Cloud Applications – ERP-, HCM- und CRM-Lösungen aus der Cloud

Datenbanklösungen – On-Premise und zunehmend cloudbasiert

Insbesondere die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) entwickelt sich zum zentralen Wachstumstreiber und positioniert das Unternehmen als Alternative zu Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud. Die KI benötigt riesige Mengen an Daten und Datenverarbeitungskapazitäten, die in weiten teilen von Oracle gemanagt und verarbeitet werden.

KI ist für Oracle allein klarer strategischer Wachstumsmotor geworden.

Denn Oracle setzt dabei stark auf die Verbindung von Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und KI-Anwendungen. Der strategische Ansatz besteht darin, KI nicht isoliert anzubieten, sondern direkt in Datenbank- und Unternehmensanwendungen zu integrieren.

1. KI-Integration in Datenbanken: Oracle erweitert seine Datenbanklösungen um integrierte KI- und Machine-Learning-Funktionalitäten, die direkt auf den gespeicherten Daten operieren. Ziel ist es, Unternehmen eine „AI-ready data platform“ bereitzustellen, ohne komplexe externe Systeme anbinden zu müssen.

2. Generative KI in Unternehmenssoftware: In den Cloud-Anwendungen (z. B. ERP, HR, Supply Chain) integriert Oracle zunehmend generative KI-Funktionen, etwa für:

Automatisierte Berichte und Analysen

Prognosen und Entscheidungsunterstützung

Prozessautomatisierung in Unternehmen

3. Partnerschaften und KI-Infrastruktur: Oracle profitiert stark vom steigenden Bedarf an leistungsfähiger KI-Infrastruktur. Das Unternehmen stellt Hochleistungsrechenkapazitäten für KI-Modelle bereit und arbeitet mit führenden Technologiepartnern zusammen. OCI wird zunehmend für das Training und den Betrieb großer KI-Modelle genutzt.

4. Daten als Wettbewerbsvorteil: Ein zentraler Vorteil von Oracle liegt in der engen Verzahnung von Datenhaltung und KI-Verarbeitung. Während viele Wettbewerber auf externe Datenpipelines angewiesen sind, kann Oracle KI direkt „an die Daten bringen“ – ein entscheidender Effizienz- und Sicherheitsvorteil für Unternehmenskunden.

Die Dynamik im Cloud- und KI-Geschäft ist für Oracle ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil.

Oracle verzeichnet insbesondere im Cloud-Segment ein starkes Wachstum. Die Nachfrage nach KI-optimierter Cloud-Infrastruktur treibt die Auslastung der Rechenzentren und führt zu langfristigen Großverträgen mit Unternehmenskunden.

Dabei positioniert sich Oracle bewusst als:

Kosteneffiziente Alternative zu den großen Hyperscalern

Anbieter von hochperformanter Infrastruktur für datenintensive KI-Workloads

Partner für Unternehmen mit hohen Anforderungen an Datensicherheit und Compliance

Die Geschäftsperspektiven von Oracle können sich sehen lassen. Es ist gezeichnet durch:

1. Strukturelles Wachstum durch KI: Der globale KI-Boom führt zu einer massiv steigenden Nachfrage nach Rechenleistung, Datenmanagement und Cloud-Infrastruktur – genau den Kernkompetenzen von Oracle. Das Unternehmen dürfte überproportional von diesem Trend profitieren.

2. Skalierung der Cloud-Sparte: Die weitere Migration von Unternehmenssoftware in die Cloud sowie steigende KI-Anwendungen sorgen für eine hohe Visibilität im Umsatzwachstum. Besonders OCI hat das Potenzial, sich als wichtiger dritter Player im Cloud-Markt zu etablieren.

3. Starke Kundenbasis als Hebel: Oracle verfügt über eine enorme installierte Basis an Unternehmenskunden. Die Migration bestehender Datenbanken in die Cloud sowie Cross-Selling von KI-Services bieten erhebliches Wachstumspotenzial.

4. Wettbewerb und Investitionsbedarf: Gleichzeitig steht Oracle im intensiven Wettbewerb mit finanzstarken Konkurrenten. Der Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur erfordert hohe Investitionen, was kurzfristig auf Margen drücken kann.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Oracle sich in einer entscheidenden Transformationsphase befindet. Vom traditionellen Datenbankspezialisten hin zu einem integrierten Cloud- und KI-Infrastrukturanbieter. Die Kombination aus Datenkompetenz, wachsender Cloud-Plattform und KI-Integration verschafft dem Unternehmen eine solide strategische Ausgangsposition.

Der Investment-Case basiert zunehmend auf der Frage, ob es Oracle gelingt, seine Cloud- und KI-Dynamik nachhaltig zu skalieren und sich langfristig als ernstzunehmender Wettbewerber im globalen Cloud-Markt zu etablieren. Gelingt dies, dürfte das Unternehmen zu den strukturellen Gewinnern des KI-Zeitalters zählen.