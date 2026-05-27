Nach seinem Sprung über die Marke von 25 000 Punkten konsolidiert der DAX zunächst auf diesem Niveau, mit jeder Menge Respekt vor dem Allzeithoch in rund 300 Punkten Entfernung.



Die Anleger haben derzeit kaum eine Chance, sich der extremen Aufwärtsdynamik am Aktienmarkt durch die KI- und Halbleiteraktien zu entziehen. Die hohen Mittelzuflüsse in diese Sektoren sorgen für immer neue Kursrekorde. Auch in Asien haben der japanische Nikkei und der koreanische Kospi neue Allzeithochs erreicht. Die Euphorie der Investoren ist komplett entfesselt und nun springen auch noch die letzten Enthusiasten auf den fahrenden Zug auf.



Dabei blenden die Anleger die Risiken weiterhin aus. Der Krieg im Iran bleibt ungelöst und die Energiepreise hoch. Gestern gab es wieder vereinzelte militärische Auseinandersetzungen zwischen den Kriegsparteien, was zeigt, wie verfahren und komplex die Situation im Nahen Osten ist.



Der DAX hängt sein Fähnchen nach dem Wind und richtet sich entsprechend den Vorgaben von der Wall Street und der aktuellen geopolitischen Nachrichtenlage aus. Es ist zu befürchten, dass sich der Konflikt im Nahen Osten noch lange hinziehen kann. Die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende halten bereits seit mehreren Wochen an und wurden immer wieder enttäuscht. Die Geduld der Anleger, was dieses Thema angeht, könnte sich bald dem Ende nähern.



Der heutige Tageskalender ist stark ausgedünnt, lediglich die ADP-Daten zum US-Arbeitsmarkt dürften das Interesse der Anleger auf sich ziehen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 25 000 und 25 400 Punkten bewegen.