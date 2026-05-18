Die vergangenen Handelstage standen am deutschen Aktienmarkt ganz im Zeichen der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten und der damit verbundenen Nervosität an den Rohstoffmärkten. Nachdem der DAX in der Vorwoche noch auf dem Weg zu neuen Rekordständen gewesen war, sorgten die Ereignisse rund um den Iran-Konflikt zunächst für eine deutliche Eintrübung der Stimmung an den Börsen.

Auslöser waren erneut verschärfte Spannungen zwischen den USA, Israel und dem Iran. Vor allem die stockenden diplomatischen Gespräche zwischen Washington und Teheran sowie neue militärische Drohungen belasteten die Risikobereitschaft der Investoren spürbar. Marktteilnehmer befürchten zunehmend eine weitere Eskalation des Konflikts mit möglichen Auswirkungen auf die globale Energieversorgung.

Der Ölmarkt reagierte entsprechend empfindlich. Der Preis für Brent-Rohöl sprang zeitweise wieder über die Marke von 110 US-Dollar je Barrel. Die Sorge vor Angebotsengpässen und einer möglichen Beeinträchtigung wichtiger Transportwege im Nahen Osten sorgte international für Nervosität.

DAX gerät unter Druck

Zum Wochenauftakt zeigte sich der deutsche Leitindex entsprechend volatil. Der DAX rutschte zwischenzeitlich wieder unter die Marke von 23.700 Punkten. Besonders konjunktursensible Branchen gerieten zunächst unter Druck. Vor allem Automobilwerte, Chemiekonzerne und Industrieunternehmen wurden verkauft, da Anleger das Risiko steigender Energiekosten und einer möglichen Abschwächung der Weltkonjunktur neu bewerteten.

Zusätzlich belasteten die zuletzt gestiegenen Renditen an den Anleihemärkten die Stimmung. Viele Investoren befürchten, dass ein dauerhaft höherer Ölpreis die Inflation erneut antreiben könnte und damit Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen der US-Notenbank dämpft.

KI-Euphorie stabilisiert die Märkte

Trotz der geopolitischen Belastungsfaktoren blieb die Grundstimmung an den Aktienmärkten jedoch stabiler als noch zu Jahresbeginn. Unterstützung kam weiterhin von der anhaltenden Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz und die großen internationalen Technologieunternehmen.

Davon profitierten auch deutsche Technologiewerte wie SAP und Infineon, die sich vergleichsweise robust entwickelten. Viele Anleger setzen weiterhin darauf, dass Investitionen in KI-Infrastruktur und Softwarelösungen in den kommenden Quartalen für zusätzliche Wachstumsimpulse sorgen werden.

Besonders gespannt blickt der Markt nun auf die anstehenden Quartalszahlen des US-Technologiekonzerns NVIDIA am kommenden Mittwoch. Die Zahlen gelten erneut als wichtiger Stimmungstest für den gesamten Technologiesektor und könnten maßgeblich darüber entscheiden, ob die aktuelle KI-Rally weiter anhält.

Quartalszahlen deutscher Unternehmen sorgen für Stabilisierung

Für zusätzliche Stabilität sorgten in den vergangenen Tagen mehrere solide Quartalsberichte deutscher Unternehmen. Vor allem die Zahlen von Hannover Rück, Aurubis, GEA Group und K+S wurden insgesamt besser aufgenommen als zunächst erwartet.

Insbesondere Rückversicherer sowie Rohstoff- und Grundstofftitel konnten von den gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen profitieren. Die robuste operative Entwicklung vieler Unternehmen zeigt weiterhin, dass zahlreiche deutsche Konzerne trotz des schwierigen Umfelds solide aufgestellt bleiben.

Stagflationssorgen kehren zurück

Makroökonomisch richtete sich der Blick der Anleger weiterhin auf die USA. Die zuletzt veröffentlichten Inflations- und Konjunkturdaten signalisierten zwar eine robuste US-Wirtschaft, gleichzeitig zeigte sich der Preisauftrieb jedoch hartnäckiger als von vielen Marktteilnehmern erwartet.

Damit kehrt das Thema Stagflation zunehmend zurück an die Märkte. Anleger sorgen sich vor einer Kombination aus nachlassendem Wirtschaftswachstum und gleichzeitig erhöhtem Inflationsdruck — ein Umfeld, das insbesondere für die Geldpolitik der US-Notenbank problematisch werden könnte.

Ausblick bleibt angespannt

Insgesamt bleibt das Marktumfeld fragil. Der DAX bewegt sich derzeit zwischen geopolitischer Unsicherheit, steigenden Rohstoffpreisen und der Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen in den USA.

Während die fundamentale Lage vieler deutscher Unternehmen weiterhin robust erscheint, dürften die Entwicklungen im Nahen Osten und die Reaktion der Rohstoffmärkte kurzfristig der wichtigste Taktgeber für die weitere Kursentwicklung bleiben. Anleger müssen sich daher auch in den kommenden Handelstagen auf erhöhte Schwankungen einstellen.