Der Börsengang von SpaceX galt als eines der spektakulärsten Ereignisse der vergangenen Jahre. Kaum ein Unternehmen wurde von Privatanlegern und institutionellen Investoren gleichermaßen mit so großer Spannung erwartet. Die Vision von Elon Musk, die Dominanz im globalen Raumfahrtmarkt, das rasante Wachstum von Starlink und die langfristige Perspektive einer Mars-Mission ließen die Erwartungen bereits vor dem IPO auf ein außergewöhnlich hohes Niveau steigen. Doch nur wenige Wochen nach dem erfolgreichen Börsendebüt zeigt sich ein völlig anderes Bild. Die Aktie hat einen erheblichen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder abgegeben und gehört derzeit zu den schwächeren großen Neuemissionen des Jahres. Viele Anleger stellen sich deshalb die Frage: Ist die Investmentstory beschädigt oder bietet der Rücksetzer eine attraktive Einstiegsmöglichkeit?

Hohe Erwartungen treffen auf die Realität

Der wichtigste Grund für den Kursrückgang liegt weniger in einer Verschlechterung der operativen Entwicklung als vielmehr in den außergewöhnlich hohen Erwartungen, die bereits vor dem Börsengang eingepreist waren.

SpaceX wurde bereits im privaten Markt mit einer Bewertung von deutlich über einer Billion US-Dollar gehandelt. Nach dem Börsengang stieg die Marktkapitalisierung zeitweise noch einmal deutlich an. Damit war ein nahezu perfektes Szenario bereits im Aktienkurs enthalten. Für weitere Kursgewinne hätten außergewöhnlich starke Unternehmensnachrichten folgen müssen.

Stattdessen setzte nach den ersten Handelswochen der typische IPO-Effekt ein. Frühinvestoren und institutionelle Anleger nutzten die hohe Nachfrage, um erste Gewinne mitzunehmen. Gleichzeitig begannen Analysten, die Bewertung stärker an klassischen Fundamentaldaten auszurichten. Das führte zu einer gesunden, wenn auch schmerzhaften Korrektur.

Starlink bleibt der wichtigste Wachstumsmotor

Operativ hat sich an der Investmentstory dagegen wenig geändert. Im Gegenteil: Starlink entwickelt sich weiterhin zum wertvollsten Vermögenswert des Unternehmens.

Die Zahl der Kunden wächst weltweit kontinuierlich, neue Geschäftskunden aus den Bereichen Luftfahrt, Schifffahrt und Verteidigung kommen hinzu und auch Regierungen setzen zunehmend auf satellitengestützte Kommunikationslösungen. Gleichzeitig verbessert SpaceX kontinuierlich die Netzwerkkapazitäten durch den Ausbau der Satellitenkonstellation.

Gerade dieser Bereich dürfte in den kommenden Jahren den größten Teil des Unternehmenswertes bestimmen. Während das klassische Raketengeschäft zwar technologisch beeindruckend bleibt, entstehen die nachhaltigsten Cashflows zunehmend im Telekommunikationsgeschäft.

Die Profitabilität rückt in den Fokus

Mit dem Börsengang hat sich jedoch auch die Perspektive der Investoren verändert. Während private Kapitalgeber jahrelang nahezu ausschließlich auf Visionen und technologischen Fortschritt blickten, verlangen Aktionäre an der Börse zunehmend belastbare Finanzkennzahlen.

Entscheidend wird deshalb sein, wie schnell Starlink seine Margen weiter verbessert und ob der freie Cashflow nachhaltig steigt. Zusätzlich wird wichtig werden, in welchem Umfang die hohen Investitionen in Starship, neue Satelliten und Rechenzentren künftig auf die Profitabilität drücken.

Gerade dieser Balanceakt zwischen Wachstum und Gewinn dürfte die Bewertung der Aktie in den kommenden Quartalen maßgeblich bestimmen.

Starship bleibt der größte Werttreiber – und das größte Risiko

Neben Starlink bleibt das Starship-Programm der zweite entscheidende Kurstreiber.

Jeder erfolgreiche Testflug erhöht langfristig den wirtschaftlichen Wert des Unternehmens erheblich. Gelingt es SpaceX, Starship vollständig wiederverwendbar und wirtschaftlich einzusetzen, könnte das Unternehmen seine Transportkosten nochmals drastisch senken und seine technologische Führungsposition weiter ausbauen.

Umgekehrt würden größere technische Rückschläge oder Verzögerungen die hohen Zukunftserwartungen des Marktes belasten. Anleger sollten deshalb damit rechnen, dass auch künftig einzelne Testflüge deutliche Kursbewegungen auslösen können.

Konkurrenz nimmt zu

Ein weiterer Grund für die vorsichtigere Bewertung ist der zunehmende Wettbewerb.

Während SpaceX weiterhin klarer Marktführer bleibt, investieren inzwischen zahlreiche Unternehmen Milliardenbeträge in ähnliche Technologien.

Dazu gehören unter anderem:

Amazon mit Project Kuiper,

Blue Origin,

Rocket Lab,

sowie staatliche Raumfahrtprogramme in Europa und Asien.

Noch verfügt SpaceX über einen erheblichen technologischen Vorsprung. Langfristig dürfte der Wettbewerb jedoch sowohl im Satelliteninternet als auch im Raketengeschäft deutlich intensiver werden.

Was wird jetzt entscheidend?

Nach dem IPO verschiebt sich der Fokus der Investoren zunehmend von der Vision zur operativen Umsetzung. Besonders aufmerksam werden die Märkte auf Entwicklungen Achten, ob das Wachstum der Starlink-Abonnentenzahlen und die Entwicklung des freien Cashflows positive verläuft. Zudem liegt ein Augenmerk auf die Margenverbesserungen im Satellitengeschäft und den Fortschritten beim Starship-Programm. Weitere kommerzielle und staatliche Großaufträge und der gleichzeitige Ausbau der internationalen Starlink-Lizenzen werden weiter treibende Kräft bleiben.

Der Hype ist vorbei aber die Investmentstory lebt

Der deutliche Kursrückgang seit dem Börsengang sollte nicht als Scheitern der Investmentstory interpretiert werden. Vielmehr erlebt SpaceX derzeit eine Phase der Normalisierung, wie sie nach vielen spektakulären IPOs zu beobachten ist. Der Markt beginnt, das Unternehmen stärker nach operativen Kennzahlen und weniger nach Zukunftsvisionen zu bewerten. Langfristig bleiben die strukturellen Wachstumstreiber unverändert intakt. Starlink entwickelt sich zunehmend zu einem globalen Infrastrukturunternehmen, während SpaceX seine technologische Führungsrolle im Raumfahrtsektor weiter ausbaut. Gleichzeitig wird die Börse künftig deutlich stärker auf Profitabilität, Cashflow und Kapitalrenditen achten als noch in der privaten Finanzierungsphase. Sollte SpaceX in den kommenden Quartalen nachweisen, dass sich die milliardenschweren Investitionen zunehmend in steigenden Gewinnen und einem nachhaltigen freien Cashflow niederschlagen, dürfte der aktuelle Kursrückgang rückblickend eher als notwendige Konsolidierung denn als Beginn eines langfristigen Abwärtstrends in Erinnerung bleiben.