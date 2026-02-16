Die Kryptowährungen sind in den vergangenen Handelswochen erheblich unter Druck gekommen und wurden von den Ereignissen im Software Sektor in Mitleidenschaft gezogen. In den vergangenen Handelsmonaten hatten diese eine hohe Korrelation zu den Investitionstätigkeiten im US-Technologiesektor ausgebildet. Als Leuchtturm in der Kryptobranche zog der Kurseinbruch von Bitcoin, auf zeitweise unter 63000 USD, die größte Aufmerksamkeit auf sich. Aber auch Ripple musste in diesem Zusammenhang einige stärkere Kursverluste erleiden und verlor von seinem bisherigen Jahreshöchststand bei 2,34 USD ca. 26 % an Kurswert. Derzeit wird der Kryptocoin bei 1,46 USD gehandelt.

Ripple wird als Kryptocoin stark mit der Phantasie eines potentiellen globalen Abwicklungs- und Paymentcoins verbunden. Es ist angetreten, um als Brücke zwischen den herkömmlichen Geldtransaktionen im Bankensystem zu dienen. Durch die Adaption auf einer Blockchain sollen Geldtransaktionen in Zukunft sicherer und schneller erfolgen und ein Gegengewicht zu dem etablierten SWIFT-System darstellen.

Im Online-Payment Sektor herrscht seit einigen Jahren ein sehr hohe Wettbewerb. Der Bereich zeichnet sich durch viele Transaktionen aus, bei denen sich bereits geringe Gebühren, durch die Vielzahl der Transfers, zu erheblichen Beträgen aufsummieren können. Umso größer wuchs die Phantasie durch die Adaptionsmöglichkeit des Ripples in diesem Sektor.

Nun wurde jedoch bekannt, dass sich in den USA ein weiterer Konkurrent mit diesem Ansatz in den Startlöchern befindet. Der von World Financial Liberty initiierte World Swap Token möchte sich ebenfalls einen Anteil von dem 7 Billionen USD großen Markt holen. Auch wenn Ripple bereits weiterentwickelt wurde und nun zu einer All-in-One-Lösung für Banken und Finanzdienstleister geworden ist, bei der auch die Tokenisierung von Vermögenswerten ein Teil der Infrastruktur werden soll, bleibt ein Nachgeschmack vorhanden.

Die Branche ist in stetiger Bewegung und passt sich an den Gegebenheiten an. Auch der XRP Ledger wird mit neuen Funktionalitäten versehen und soll dadurch attraktiver für andere Coinholder z.B. aus dem Stablecoinbereich werden.

Der aktuelle Kryptowinter macht vor fast keinen Coins und Token halt und zieht viele der großen etablierten Kryptos in den Keller. Es muss sich nun zeigen, ob die zuletzt erlebte Euphoriewelle wieder aufgenommen werden kann und es sich lediglich um eine Zwischenkorrektur handelt oder ein Paradigmenwechsel bei den Investoren stattgefunden hat und die Kryptowährungen den Abwärtstrend weiter fortsetzen.

Wichtige Einflussfaktoren bleiben dabei die allgemeine Marktverfassung in den Technologiesegmenten der etablierten Finanzmärkte als auch die weitere technologische Entwicklungen in dem Blockchainbereich. Die zuletzt erlebte hohe Korrelation der Kryptocoins zu den Technologieaktien in den USA fordert derzeit ihren Tribut. Dieses Phänomen kann sich durch eine entsprechend geänderte Nachrichtenlage auch wieder auflösen.