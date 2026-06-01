Die internationalen Finanzmärkte wurden in den vergangenen Handelstagen von zwei dominierenden Themen geprägt: dem anhaltenden KI-Investitionsboom rund um Nvidia und die globale Halbleiterindustrie sowie der geopolitischen Eskalation im Nahen Osten mit besonderem Fokus auf Iran und die Straße von Hormus. Diese Kombination aus strukturellem Technologiewachstum und geopolitischen Risiken sorgte weltweit für eine hohe Marktaktivität und teils deutliche sektorale Verschiebungen zwischen Risiko- und Sicherheitsanlagen.

An den US-Börsen setzte sich die starke Entwicklung des Technologiesektors zunächst fort. Die Begeisterung für KI strahlte auf nahezu die gesamte Technologiebranche aus. Neben Nvidia profitierten insbesondere Halbleiterhersteller, Server- und Infrastrukturunternehmen sowie Anbieter von Netzwerktechnologie. Investoren setzen weiterhin darauf, dass künstliche Intelligenz in den kommenden Jahren zu einem der größten Investitionszyklen der modernen Wirtschaft wird. Gleichzeitig begannen Marktteilnehmer jedoch zunehmend, die hohen Bewertungen einzelner KI-Werte kritisch zu hinterfragen. Gewinnmitnahmen und eine zunehmende Rotation in breitere Marktsegmente waren daher gegen Ende der Woche verstärkt zu beobachten. Dennoch erreichten die großen US-Indizes neue Rekordstände, während sich die Marktbreite zuletzt verbesserte und auch Industrie-, Reise- und Konsumwerte verstärkt Kapitalzuflüsse verzeichneten.

Parallel dazu entwickelte sich die geopolitische Lage rund um Iran zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren für die globalen Rohstoff- und Energiemärkte. Die Situation in der Straße von Hormus bleibt weiterhin angespannt. Die strategisch bedeutende Wasserstraße zählt zu den wichtigsten Transportwegen für Öl- und Gasexporte weltweit. Bereits seit Monaten kommt es zu erheblichen Einschränkungen des Schiffsverkehrs sowie militärischen Spannungen zwischen Iran und westlichen Staaten. Marktteilnehmer beobachten insbesondere die laufenden Verhandlungen zwischen den USA und Iran über eine mögliche Entspannung der Lage sowie eine schrittweise Wiederöffnung der Handelsrouten.

Am Wochenende rückten neue diplomatische Entwicklungen in den Fokus. Berichten zufolge wurden überarbeitete Entwürfe für ein mögliches Abkommen zwischen den USA und Iran ausgetauscht. Im Zentrum stehen dabei Fragen zur Kontrolle des iranischen Atomprogramms sowie zur Zukunft der Straße von Hormus. Die Verhandlungen bleiben jedoch schwierig und von gegenseitigem Misstrauen geprägt. Gleichzeitig bestehen weiterhin erhebliche Zweifel, ob eine nachhaltige Lösung kurzfristig erreichbar ist.

Die Unsicherheit sorgte dafür, dass die Ölpreise in den vergangenen Tagen stark schwankten. Zeitweise stiegen die Notierungen wieder deutlich an, nachdem Befürchtungen über neue militärische Eskalationen und mögliche Angebotsausfälle zunahmen. Brent-Rohöl bewegte sich zeitweise erneut in Richtung der Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Die Energiemärkte reagieren dabei äußerst sensibel auf jede Veränderung der Lage in Hormus, da ein erheblicher Teil des weltweiten Ölhandels durch diese Region verläuft.

In Europa stand der Aktienhandel daher ebenfalls im Spannungsfeld zwischen KI-Euphorie und Energieunsicherheit. Der DAX zeigte sich insgesamt robust und profitierte von der Stärke exportorientierter Industrieunternehmen, Automatisierungswerten sowie Technologie- und Rüstungskonzernen. Unternehmen mit Bezug zu KI-Infrastruktur, Digitalisierung und Verteidigung blieben besonders gefragt. Gleichzeitig beobachten europäische Investoren die Entwicklungen im Nahen Osten mit besonderer Aufmerksamkeit, da Europa deutlich stärker von Energieimporten abhängig ist als die USA. Die steigenden Ölpreise und die Unsicherheit über die Versorgungslage verhinderten eine noch stärkere Aufwärtsbewegung an den europäischen Börsen.

Auch die asiatischen Märkte standen unter dem Einfluss dieser beiden Großthemen. In Japan sorgte der weltweite KI-Boom für kräftige Kursgewinne bei Technologie- und Beteiligungsgesellschaften. Insbesondere SoftBank profitierte von der positiven Stimmung rund um künstliche Intelligenz und den starken Nvidia-Zahlen. Der Nikkei gehörte zeitweise zu den stärksten Börsen weltweit und wurde zusätzlich durch den schwachen Yen unterstützt.

In China überwog dagegen weiterhin eine gemischte Stimmung. Einerseits profitieren chinesische Technologieunternehmen ebenfalls von der globalen KI-Dynamik. Andererseits belasten die anhaltenden Probleme im Immobiliensektor sowie die geopolitischen Spannungen mit den USA weiterhin das Vertrauen vieler Investoren. Hinzu kommt, dass China als einer der größten Energieimporteure besonders sensibel auf Entwicklungen rund um Iran und die Straße von Hormus reagiert. Moody’s warnte zuletzt sogar davor, dass eine vollständige Normalisierung der Situation in Hormus im laufenden Jahr unwahrscheinlich sei.

In Südkorea kennt der KOSPI Index kein Halten mehr und wird von den Schwergewichten SK Hynix, Smasung und LG getragen. Die Aktien von LG Electronics können zeitweise um über 30 Prozent zulegen.

Für die neue Handelswoche bleibt die Lage damit komplex. Einerseits sorgt die weltweite KI-Investitionswelle weiterhin für starke Kapitalzuflüsse in Technologie-, Halbleiter- und Infrastrukturwerte. Andererseits bleiben die geopolitischen Risiken rund um Iran, die Energieversorgung und die Straße von Hormus ein bedeutender Unsicherheitsfaktor für die Weltwirtschaft. Die Märkte bewegen sich damit weiterhin zwischen strukturellem Optimismus durch künstliche Intelligenz und den Risiken einer möglichen weiteren Eskalation im Nahen Osten. Genau dieses Spannungsfeld dürfte auch in den kommenden Tagen die Handelsrichtung in Asien, Europa und den USA maßgeblich bestimmen.