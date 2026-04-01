Hims & Hers Health Inc. ist ein US-amerikanischer Telemedizin- und Digital-Health-Anbieter mit Sitz in San Francisco, der sich auf den direkten Zugang zu medizinischen Behandlungen über Onlineplattformen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2017 von Andrew Dudum, Jack Abraham und Hilary Coles gegründet und gilt als einer der Pioniere im schnell wachsenden Markt für Direct-to-Consumer-Gesundheitsservices.

Das Kerngeschäft von Hims & Hers basiert auf einer digitalen Plattform, über die Patienten medizinische Beratung, Rezepte und Gesundheitsprodukte direkt online beziehen können. Nutzer konsultieren über die Plattform lizenzierte Ärzte oder medizinische Fachkräfte, die bei Bedarf Medikamente verschreiben. Die Produkte werden anschließend über die integrierte Online-Apotheke geliefert.

Das Unternehmen fokussiert sich vor allem auf Gesundheitsbereiche, die traditionell als sensibel gelten oder bei denen Patienten häufig diskrete Behandlungsmöglichkeiten suchen. Dazu gehören unter anderem:

Haarausfall und dermatologische Behandlungen

Sexualgesundheit und Hormontherapien

Gewichtsmanagement und Stoffwechselkrankheiten

Mentale Gesundheit

Hautpflege- und Wellnessprodukte

Ein zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells ist ein Abonnement- bzw. Subscription-System, bei dem Patienten regelmäßig Medikamente oder Gesundheitsprodukte beziehen. Dadurch entstehen planbare, wiederkehrende Umsätze.

Hims & Hers zählt zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich digitaler Gesundheitsplattformen. Der Umsatz ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen und erreichte zuletzt rund 2,35 Milliarden US-Dollar, bei einem Wachstum von rund 59 % im Jahresvergleich.

Die Plattform betreut inzwischen über 2,5 Millionen Abonnenten, die regelmäßig Gesundheitsprodukte oder telemedizinische Leistungen nutzen.

Mit Bruttomargen von über 70 % verfügt das Unternehmen über ein margenstarkes Plattformmodell, auch wenn Investitionen in Marketing und Wachstum die operative Profitabilität bislang begrenzen.

Hims & Hers verfolgt eine aggressive Wachstumsstrategie und expandiert zunehmend international. Übernahmen wie die europäische Telehealth-Plattform ZAVA oder der australische Anbieter Eucalyptus sollen die globale Präsenz stärken und neue Märkte erschließen.

Zudem positioniert sich das Unternehmen verstärkt im boomenden Markt für Gewichtsreduktions-Medikamente (GLP-1-Therapien). Kooperationen mit Pharmaunternehmen ermöglichen den Vertrieb moderner Wirkstoffe über die digitale Plattform.

Die Investmentstory von Hims & Hers basiert auf der zunehmenden Digitalisierung des Gesundheitswesens und der steigenden Nachfrage nach schnell zugänglichen, personalisierten medizinischen Lösungen. Besonders junge Patientengruppen bevorzugen telemedizinische Angebote gegenüber traditionellen Arztbesuchen.

Zu den zentralen Risiken zählen jedoch regulatorische Anforderungen im Gesundheitssektor, der Wettbewerb durch andere Telemedizinanbieter sowie die Abhängigkeit von bestimmten Medikamenten-Trends, etwa im Bereich der Gewichtsreduktion.

Hims & Hers hat sich innerhalb weniger Jahre von einem Start-up zu einer der bekanntesten Telehealth-Marken in den USA entwickelt. Mit seinem Plattform- und Abomodell, einer starken Markenstrategie sowie der Expansion in internationale Märkte strebt das Unternehmen an, langfristig eine führende Rolle im globalen Markt für digitale Gesundheitsversorgung einzunehmen.