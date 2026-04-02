Der DAX bricht seine Erholung ab und dürfte zum heutigen Handelsstart wieder deutlich unter der Marke von 23 000 Punkten eröffnen.



Es kam, wie es kommen musste. Trumps Kriegsführung im Iran bleibt undurchsichtig und seine Worte haben nur Halbwertszeiten von ein paar Stunden bis wenigen Tagen. So stellte er in seiner Rede an die Nation klar, dass der avisierte Waffenstillstand in zwei bis drei Wochen von heftigen Militärschlägen der USA erzwungen werden soll. Die Friedenshoffnungen sind dahin und die Börsen rund um den Globus legen den Rückwärtsgang ein. Öl ist wieder gefragt, die Preise springen nach oben. Die eigentlich als sichere Häfen geltenden Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren deutlich. Hier hat sich in den vergangenen Handelsmonaten ein erkennbarer Paradigmenwechsel vollzogen.

Der DAX bricht seine Erholung ab und dürfte zum heutigen Handelsstart wieder deutlich unter der Marke von 23 000 Punkten eröffnen.



Es kam, wie es kommen musste. Trumps Kriegsführung im Iran bleibt undurchsichtig und seine Worte haben nur Halbwertszeiten von ein paar Stunden bis wenigen Tagen. So stellte er in seiner Rede an die Nation klar, dass der avisierte Waffenstillstand in zwei bis drei Wochen von heftigen Militärschlägen der USA erzwungen werden soll. Die Friedenshoffnungen sind dahin und die Börsen rund um den Globus legen den Rückwärtsgang ein. Öl ist wieder gefragt, die Preise springen nach oben. Die eigentlich als sichere Häfen geltenden Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren deutlich. Hier hat sich in den vergangenen Handelsmonaten ein erkennbarer Paradigmenwechsel vollzogen.