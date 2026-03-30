Der DAX ist zum Wochenstart etwas schwächer gestartet und bleibt weiterhin stark von den geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten sowie der daraus resultierenden Dynamik an den Energiemärkten abhängig. Die Nervosität unter den Marktteilnehmern bleibt hoch, da sich der Konflikt zwischen dem Iran und westlichen Staaten weiter zuspitzt und eine nachhaltige Lösung derzeit nicht in Sicht ist.

Die vergangene Handelswoche war geprägt von einer anhaltend hohen Abhängigkeit der Finanzmärkte von geopolitischen Entwicklungen. Die Eskalationsdynamik rund um den Iran-Konflikt hat die Kapitalmärkte in eine klare Risikologik gezwungen:

Risk-off bei Eskalation

Short Covering bei positiven diplomatischen Signalen

Der DAX bewegte sich entsprechend volatil in einem übergeordneten Abwärtstrend. Die Intraday-Bewegungen wurden dabei nahezu vollständig durch Nachrichtenflüsse bestimmt.

Der Nahostkonflikt hat sich im März zum zentralen Risikofaktor für die globalen Finanzmärkte entwickelt. Insbesondere die Lage rund um die Straße von Hormus sorgt weiterhin für erhebliche Unsicherheit. Rund 20 % des weltweit gehandelten Öls passieren diese strategisch bedeutende Meerenge – zeitweise kam der Tankerverkehr nahezu zum Erliegen.

Die Folge sind ausgeprägte Angebotsängste und eine hohe Volatilität an den Energiemärkten. Trotz wiederkehrender diplomatischer Initiativen gibt es bislang keine belastbare Annäherung zwischen den Konfliktparteien. Entsprechend bleibt das Risiko plötzlicher Eskalationen erhöht.

Die Märkte preisten zwischenzeitlich ein Szenario struktureller Angebotsausfälle am Ölmarkt ein. Diese Risikoprämie blieb über weite Teile der Woche bestehen.

Die Ölpreise verzeichneten im März eine außergewöhnlich starke Rally. Brent Crude legte im Monatsverlauf um rund 40 % zu und notierte zuletzt wieder deutlich über der Marke von 110 USD je Barrel. Zwischenzeitliche Rücksetzer infolge diplomatischer Hoffnungen wurden schnell wieder gekauft.

Die Preisentwicklung bleibt damit klar geopolitisch getrieben und entzieht sich kurzfristig klassischen fundamentalen Bewertungsmaßstäben.

Auch die europäischen Gaspreise reagieren sensibel auf mögliche Angebotsstörungen, insbesondere vor dem Hintergrund zusätzlicher Belastungen durch Produktionsausfälle im LNG-Segment.

Mit dem Anstieg der Energiepreise rückt ein bereits abgeschwächtes Thema wieder in den Fokus: die Inflation. Steigende Inputkosten erhöhen den Margendruck auf Industrieunternehmen und verzögern den Disinflationsprozess in Europa.

In der Folge haben Marktteilnehmer ihre Erwartungen an kurzfristige Zinssenkungen der EZB zurückgenommen. Der Zinsmarkt preist zunehmend ein Szenario ein, in dem Lockerungsschritte später erfolgen oder weniger aggressiv ausfallen. In einem negativen Szenario könnte sogar eine erneute Straffung der Geldpolitik in der Eurozone notwendig werden.

Der Nahostkonflikt bleibt damit der dominierende Faktor für die globalen Finanzmärkte. Energiepreise fungieren aktuell als zentraler Frühindikator für Risikoappetit und Inflationserwartungen zugleich. Solange keine nachhaltige Entspannung erkennbar ist, dürfte die Volatilität hoch bleiben und die Aktienmärkte in einem fragilen Gleichgewicht verharren.

Die weitere Entwicklung bleibt maßgeblich von bekannten Einflussfaktoren abhängig: