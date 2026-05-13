Die gestern unterschrittene Marke von 24 000 Punkten dürfte der DAX zum heutigen Handelsstart zunächst wieder zurückerobern.



Impulse von der Unternehmensseite gibt es heute reichlich: Mit der Deutschen Telekom, Allianz, Siemens, Eon, RWE und Merck haben gleich sechs Unternehmen ihre Bücher geöffnet. Es ist zumindest kurzfristig eine willkommene Abwechslung für die Anleger vom zähen und weiterhin undurchsichtigen Konflikt im Nahen Osten. Die Energiemärkte zeigen diese Verunsicherung durch höhere Ölpreise, was mittelfristig nicht nur für die europäische Wirtschaft zu einem Stolperstein werden könnte.



Für etwas Ernüchterung sorgten gestern auch die anziehenden Preisdaten und die Abkühlungserscheinungen an dem US‑Arbeitsmarkt. Das Risiko einer Stagflation in den USA rückt damit wieder in den Blickpunkt der Investoren. Die zweite Maihälfte könnte so auch den Beginn eines saisonalen Sommerpauseneffekts mit sich bringen. Zum Ende der Berichtssaison dürften viele Investoren zunächst an die Seitenlinie wechseln und sich die Entwicklung im Iran von der Ferne aus ansehen.



Die heutige Tagesagenda ist mit einigen wichtigen Preis- und Wirtschaftsdaten bestückt. So dürften die deutschen Großhandelspreise, die Daten zur europäischen Industrieproduktion und die US-Erzeugerpreisdaten in den Vordergrund für Impulse sorgen. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 23 950 und 24 200 Punkten bewegen.