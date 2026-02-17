Der DAX wird zum Start am Dienstag bei 24 713 Punkten erwartet.

Die Vorgaben bleiben nach dem Feiertag in den USA auch am heutigen Dienstag relativ dünn. In Asien waren viele Börsen feiertagsbedingt geschlossen, lediglich in Japan und Australien wurde gehandelt. An der Börse in Tokio wirkten die schlechter als erwarteten Wirtschaftsdaten nach und in Australien halfen die besser als befürchteten Unternehmenszahlen vom Indexschwergewicht BHP dem Gesamtmarkt. Aus den USA werden erst heute Nachmittag wieder eindeutige Signale an die internationalen Finanzmärkte gesendet.

Die Anleger fokussieren sich in dieser Woche verstärkt auf die Unternehmensnachrichten, da die makroökonomische Datenlage eher spärlich bleibt. Es dürften zwar einige Zahlen Beachtung finden, die jedoch einen frühzyklischen Charakter besitzen. Viel wichtiger sollten daher die Bilanzvorlagen von Walmart & Co. werden. Heute stehen zunächst der ZEW-Index aus Deutschland und der Empire-State-Index aus den USA im Fokus. Zudem werden Quartalszahlen von Palo Alto Networks, Medtronic und Celanese erwartet.

Der Handel im DAX dürfte sich am Vormittag in engeren Kursbahnen bewegen und erst am Nachmittag mit der Eröffnung an der Wall Street neuen Schwung bekommen. Die Handelsspanne könnte aus technischer Sicht im Bereich zwischen 24 650 und 24 900 Punkten liegen.