美股除了科技股，还有哪些是可以关注的？

美国三大股指近期的强弱开始出现转变，截至7月24日，道琼斯工业指数连续11个交易日上涨，创六年半以来的最长连涨周期，能源和金融板块为主要领涨板块。相比之下，标普500指数在过去的3个交易日走势放缓，目前在4550附近盘整。而纳指在周一勉强收红，其表现为三大股指最弱。



纳指自上周特斯拉和奈飞公布财报后开始走弱，特斯拉在上周录得7.6%的下跌后，周一迎来一定程度的反弹，录得上涨3.48%。目前价格收复了30日均线，但仍需观察在后续的几个交易日能否持续放量站上5日和10日均线。若后续股价反弹不及预期并呈现缩量，可能面临进一步的回撤风险。





特斯拉 —— 日线图

来源：CMC Markets（7月25日）



其他六巨头涨跌不一，整体价格表现均较弱，在财报业绩发布前投资者情绪相对谨慎。标普科技精选ETF在过去的几个交易日开始走弱，目前价格处于10日均线附近但未看到明显支撑。不排除进一步向下测试20或30日的均线支撑。整体趋势为多头，但MACD指标已经出现二次高位死叉背离迹象。





标普科技指数ETF（XLK） —— 日线图

来源：CMC Markets

相比之下，金融板块近期的走势亮眼，大型银行股财报业绩整体利好，目前指数延5日均线稳步上行。相较于科技指数不断创新高，银行指数目前仍处于相对偏低的位置，在经济形势严峻的下半年，其价值板块的表现或优于成长板块。

目前我们看到了指数突破了底部盘整区域，不排除进一步上行至2月高点37附近。





标普金融指数ETF（XLF） —— 日线图

来源：CMC Markets

除此之外，能源板块在7月开始拉升，得益于能源价格的回升，目前在季节性能源需求上升，供应削减的背景下，能源价格料继续呈现上涨，这或支撑能源板块继续走高。从技术图形上看，能源板块向上突破了震荡收敛阶段的阻力，MACD指标升至0轴上方呈现金叉，意味着后续可能的进一步拉升，投资者可适当进行追踪处理。





标普能源指数ETF（XLE） —— 日线图

来源：CMC Markets

工业指数自6月以来呈现加速上涨态势，但从过去的几个交易日来看涨势开始出现放缓，成交量开始缩量，价格失守5日均线，MACD指标有背离迹象，因此不排除此处出现一定调整的可能性，现阶段应避免进一步追高。





标普工业指数ETF（XLI） —— 日线图

来源：CMC Markets



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