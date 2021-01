周二美元在三个交易连续反弹后回落,引发非美元货币与大宗商品价格继续走强,尤其是原油价格继续突破近期高位上行,创出11个月新高。另一方面,虽然美国政局混乱,但美国股市在周一小跌后试图重建涨势,因投资者注意力集中在拜登行政部将推出更加激进的财政刺激政策,包括数万亿美元救助资金计划与2000美元的家庭户现金补贴。

国际油价飙升11个月新高

国际原油价格在周二升至11个月高位,布伦特原油期货价格升至接近57美元,美国西德克萨斯原油期货价格上涨近2%,至53美元之上。国际油价继续走升的原因主要在两个方面。

一方面沙特阿拉伯表示其计划在二月份继续限制石油产量,鼓励油价周二继续走高。但根据路透社消息,12月份OPEC与其他产油国的减产量只有计划中的75%,可能对近期冲高的油价施加压力。同时,根据美国石油机构(API)统计,截至1月8日,美国石油库存量减少580万桶,至4845万桶,较分析师预期数据降幅更大。另一个方面,美元持续走跌,成为支撑油价的直接因素。美元持续贬值,直接引发大宗商品价格上行。

美国原油期货( WTI)-日线图

美国原油期货价格日内的上行阻力位置集中在昨日高点53.44,日内上行动能有望持续,进一步的上行潜在目标在161.80%回荡线附近,具体价格为55.42。中期潜在支持价格在49.64附近(斐波那契100.00%回荡线)。

美股高位徘徊,试图挑战前高

美国三大股指在周二收复周一失地重建涨势,同时美国小盘指数罗素2000指数升至历史新高。虽然针对上周美国暴民闯入国会事件,美国民主党示意将继续对总统特朗普的弹劾程序,但投资者的注意力仍然在胜选总统拜登即将推出的数万亿美元新冠援助财政计划上。价值型股票受鼓励上行,同时科技板块,尤其是社交媒体股票继续走跌。其中,推特与脸书股价在周二跌幅均逾2%,使得科技板块继续承压。

道琼斯指数(现金) -日线图

道琼斯指数在1月6日突破前高后潜在打开了上行空间,近日受到基本面影响,上行动能明显减弱,存在技术回撤的风险,近期潜在的支持价格在20日均线30500左右。但长期上行趋势仍然完好,中期进一步上行的潜在目标在32350左右(斐波那契138.00%回荡线)。

非美货币全线走升,英镑成为黑马

市场冒险投资意愿催生商品货币与其他非美货币重建涨势,欧元、英镑、澳元、纽币与加币均对美元再度走升。其中,英镑对美元上行150余点,至1.3667,触及32个月高位。

英镑 /美元-日线图

镑美货币对的汇率上行动能强势,有望在日内继续保持涨势,最近的潜在上行目标在1.3820附近,同时最近的下方潜在支持在1.3570左右。

比特币与黄金反弹,技术下行压力仍在

比特币在周一大幅下跌后出现小幅反弹,在经历了双边震荡后,以上行2%收盘于34600以上,但技术形态上仍然承压,日内有望再次下探昨日低点32000附近。黄金期货价格小幅反弹4美元,至1854.8,但技术性压力仍然存在,近期需要关注1818附近支持位置。

(比特币与黄金的技术分析请见昨日视频分析)



投资衍生品具有很大风险,并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息,并没有考虑到您特定的目标,需求及财务状况。因此,在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时,您应当结合您的个人目标,需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.