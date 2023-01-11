世界银行下调2023年全球经济增长至1.7%，金价触及去年6月高点1880。后市可看1900？

周二，世界银行对多个国家和地区的经济前景做出了较为悲观的预测。由于受到美国以及欧元区激进的货币紧缩政策和俄乌冲突对全球供应链的扰动，全球经济在今年前景黯淡。预计美国在2023年的GDP增长仅为0.5%，而在去年6月预测为增长2.2%，这是自1970年以来除2009年和2020年衰退以来的最弱表现。

金价在周二表现维持高位盘整行情，盘中曾一度触及1880整数关口。从日线结构来看，金价触及到去年6月的高点1880，目前在该水平位反复交投。鲍威尔在昨日的发言中再次坚定了抑制通胀的决心，这种鹰派的表态对金价短期的多头突破动能带来一定的抑制。投资者正等待明日公布的去年12月的通胀报告，若数据出现超预期的下降，或将被市场解读为通胀正在有力的降温，这将使美联储在2月的会议上加息为25个基点，短期市场预期或转向鸽派促使美元面临进一步的下行压力，助推黄金突破1880来到下一个目标1900。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图（1月11日）

来源：CMC Markets

点击查看大图

4小时级别金价上行趋势目前完好，目前需等待价格能否突破1880的水平位，若失败或引发短期的调整行情，下方支撑可参考1830附近，4小时趋势支撑1818 – 1820。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图（1月11日）

来源：CMC Markets

点击查看大图

美元近期连续走弱助推了黄金的上行，周一美元一度失守103关口但迅速收复。目前价格仍处于103上方盘整，周线级别来看，美元处在自2021年5月以来形成的上升趋势线的支撑区域。投资者需等待美元是否面临进一步的破位下跌或企稳反弹。若能够成功守住该点位，或引发美元反弹至108。

美元指数 USDX —— 周线图（1月11日）

来源：Tradingview, CMC Markets

点击查看大图

10年期美债收益率自今年以来呈现走弱的趋势，在昨日因鲍威尔的发言收阳。从趋势上看，日线级别的上升结构暂时完好，目前价格处在支撑区域上方，若能成功守在3.5%上方或进一步向上延伸。10年期美债收益率与金价一般情况呈反比关系。

10年期美债收益率 —— 日线图（1月11日）

来源：Tradingview，CMC Markets

点击查看大图



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.