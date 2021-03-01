一周展望-美国非农数据、澳联储议息与澳洲GDP、英国财政预算

受美国政府公债收益率迅速飙升影响，上周全球主要经济体股市普跌，新冠疫苗在全球范围内的推广使用，提升了投资者对经济急速反弹的乐观预期，进而提高通胀率上行将导致央行升息的概率。美元同时在周五进一步上涨，美元指数触涨幅高达0.9%，至90.95.

本周投资者需注意两个方面的因素：一是各主要经济体的重要经济数据，包括欧美各国的服务业PMI数值与澳大利亚四季度GDP数据；二是美联储在本周讲话的内容，与新西兰央行总裁讲话的内容。另外，石油输出国组织将在本周进行会议讨论联合减产问题，潜在将引发原油价格的大幅波动。

美国非农业就业数据与服务业PMI（周四、周五）

美国2月份非农业就业数据将于本周五晚公布，由于加利福尼亚洲在2月份逐步解封，市场预期本次就业数据较1月份有很大增长，预估值为14.8万人口，但失业率可能会有所上升至6.4%。1月份的美国非农增长人数仅为4.9万个，失业率为6.3%。

另外，美国ISM制造业与服务业PMI将于本周四公布，相对于制造业，服务业受到新冠防控影响更为严重，市场预估2月份美国服务业PMI值为58.7，保持1月份的反弹趋势。但就业市场的恢复与经济活动的反弹业将可能导致美联储提前削减量化宽松，也是近期美国债市收益率飙升的原因。

澳联储议息与澳大利亚GDP（周二、周三）

澳联储将在本周而进行新一轮议息会议，在上次会议中澳联储将其货币量化宽松的规模增加1万亿澳元，本次我们不预期其将有任何货币政策的调整，并且因澳元的持续走强，澳联储可能会进一步重申长期的宽松政策，以控制本国货币过强的趋势。同其他主要经济体国家相同，近期澳洲国债受益率飙升， 10年期政府公债价格已经升至2年高位，引发近期股市的颠婆震荡。另外，澳大利亚四季度GDP预期较前值有所放缓，本次预估值为2.4%，三季度录值为3.3%。

英国2021年财政预算（周四）

英国目前仍然处于经济封锁状态，随着新冠疫苗的使用，受染人数出现明显下降迹象，首相鲍瑞斯表示英国有望在6月份解除封锁。故财政预算将对英国经济恢复产生重大的影响，英国政府可能会出台更多对服务行业以及中小企业支持的措施，同时预期英国政府可能逐步提高税收尤其是企业税以增加政府收入。

近期英镑强势上行，但因美国走高在上个周四与周五出现大幅回撤，在年度财政预算支持政策的出台，对经济恢复前景的乐观预期，英镑兑美元的上行趋势仍然有可能在上半年持续。

国际石油输出国组织减产会议（周四）

由于油价大幅走升，并且经济反弹加速的预期可能引发石油输出国组织停止新冠疫情以来的联合减产行动，目前的减产协定为50万桶/日。若其决定停止减产行动，可能对国际油石价格形成一定打压，引发原油价格出现修正。尤其在目前美元出现走强的迹象，投资者需要谨慎原油价格近期的潜在回撤风险。同时，若原油价格回撤，有可能对加元产升压力，导致加元的贬值。



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