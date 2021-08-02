一周展望 – 美国非农就业、英国央行与澳联储议息、新西兰与加拿大就业数据

上周美联储保持了鸽派口径，保持近0的利率不变，同时暗示美国经济改善程度在削减QE的进程上。美国股市继续在强劲的公司业绩报告中刷新历史高位。美国政府公债收益率继续走跌，美元对其他主要货币汇率下滑。本周金融市场的重磅主要集中在美国7月份非农业就业数据与ISM制造业生产经理人指数(PMI)，两个主要经济体央行澳联储与英国央行也将各自举行新一轮议息会议；另外，美国以外的其他主要经济体包括中国、欧盟各国也将公布7月份的制造业与服务业PMI；最后，新西兰二季度的就业数据也将是对为本国经济反弹进程的重要经济指标。

美国ISM的制造业与服务业PMI、7月份非农业就业数据 – 周五

7月份的几次初申请就业金人数均录得40万以上，并高于市场的预期，或预示本次美国的非农业就业数据将表现平平。但根据一些分析师预期，随着美国政府对新冠失业金的补助逐步到期，学生重返学校，可能提升7月份就业增长，预期新增就业岗位超过90万，高于6月份的85万个，失业率预期将较前值的5.9%下降至5.7%。但即便本次录值符合市场预期，仍然距美联储的目标有一段距离，所以难以在短期内给金融市场带来震撼性的影响。若美国就业新增人数按照当前的步伐改善，将意味着就业市场将在年底左右恢复到疫情前的水平，也将是美联储开始削减QE的时间。

在非农就业公布前，周四将有美国7月份ISM制造业与服务业的生产经理人指数(PMI)公布，预期本次录制将继续强劲的表现，但由于供给短缺的问题仍然为主要症结，企业难以按时完成产品送达，将为美国经济下半年反弹速度放缓的因素。在二季度业绩财告中，特斯拉与微软均对三季度增长的情况发出了警告。

澳联储议息-周二

因Delta变异病毒的传播加剧，澳大利亚一些地区延长了经济封锁，预期澳联储仍然将保持鸽派的口径。此前澳联储曾经表示经济反弹强劲，将考虑开始削减资产购买的规模，但7月份澳大利亚疫情加剧，经济封锁将可能引发失业人数再次升高，本次会议可能不得不暂时放弃收紧货币政策的计划。澳元7月份表现疲软，若澳联储继续放鸽，或进一步打压澳元走跌。

英国央行议息 – 周四

英国央行周四的议息会议可能不会对现行的货币政策做出任何的改变，但央行官员已经在是否开始削减资产购买的规模上出现了分歧。因新冠疫苗接种率不断提高，支持了经济的强劲反弹。由于英国当前的通胀率出现加速，部分官员认为若央行不及时收紧货币政策，有可能引发经济过热，通胀率居高的状况持续。但同时因近期的变异病毒受染人数上升，英国央行不会给出开始削减QE的具体时间，也不会提前升息的时间表，但其有可能提高对物价水平上涨的预期。英镑上周出现较大幅度的反弹，大部分原因受美元走软影响，同时受到英国近期的强劲经济数据支持。

新西兰与加拿大就业数据- 周三、周五

新西兰将在本周三公布其二季度就业数据，市场预期就业增长人数与失业率都会有明显的改善，尤其是失业率可能将下降至4.4%，基本恢复到疫情前的水平.新西兰是少数没有受到新冠变异疫情影响到的西方经济体，新西兰央行此前已经明确表示将开始削减资产购买，并且根据市场预期其在8月份的会议升息的概率为55%。但因近期澳大利亚重新进入经济封锁，澳纽航班再次中止，可能对央行开始收紧货币政策的计划有所抑制。

加拿大的7月份就业数据将与美国非农业就业数据在同一时间公布，预期本次加拿大的失业率将下降至7.3%，加拿大央行为首个开始削减QE的央行，新冠疫苗接种率的上行与逐步改善的经济数据支持加元始终强势，并且油价在上周反弹也将对加元的走势形成进一步的支撑。

中国与欧元区7月份制造业PMI- 周一

中国财新制造业与欧元区的制造业PMI都见在周一公布，中国7月份数据可能会较6月份出现放缓的迹象，因中国13个省市都出现变异病毒受染病例；欧元区尤其是德国的制造业在7月份预期继续强劲的表现，但本次数据将难以给市场带来任何敏感性的影响因素。



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