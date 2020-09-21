自9月份以来，科技板块大量卖盘拖累美股市场出现连续三周的回撤修正行情，投资者对新冠疫情引发的科技板块暴涨显现担忧，认为一些科技大公司市值可能被高估。上周美联储会议后，美元再次显现下行压力，引发商品货币的重新建立潜在涨势。另一方面，8月份以后欧元区经济恢复明显放缓，欧元近期对美元停止走强趋势。本周将迎来新西兰央行与瑞士央行的货币政策会议，同时美国与欧元区各国的9月份PMI闪估值将反映近期欧美各国的经济恢复情况。具体包括以下：

第一，新西兰央行议息（周三）。新西兰央行总裁奥尔良曾表态使用一切货币政策工具包括负利率以刺激经济的发展。当前新西兰的官方利率运行于0.25%的水平，根据市场利率监测工具看，新央行有望在明年4月份将利率下调到-0.25%的水平。但在此之前将采取其他措施加强货币宽松的规模，在上次会议中表示，截至2022年6月，其资产购买的规模将扩大至1千亿纽币。由于新西兰二季度GDP缩水程度较市场预期低，本次对官方利率进行进一步下调的可能性不大，则纽有望保持进一步的走强趋势。但受到奥克兰地区在８月份的二次经济封锁影响，央行可能会有更为鸽派的表述。

第二，英国与欧元区各国PMI闪估值（周三）。英国的制造业与服务业ＰＭＩ数据均显示持续的强势反弹行情，本次预期制造业与服务业的ＰＭＩ闪估值分别为５４.３与５７.０，虽然自８月份有所减弱，但仍然强劲，说明英国在经济重启后显现强劲的反弹态势。但英镑的走势更大的将受到脱欧谈判的进程，若１０月中旬仍然无法达成任何协议，将可能导致英国的无协议脱欧，对英镑形成重击。

虽然欧元区的经济恢复持续，但近期的数据看在８、９月份有明显放缓的迹象，这将对欧元的强势造成打压。根据市场预期数据看，９月份欧元区的整体制造业ＰＭＩ将自８月份下降０.１个点，至５１.６，同时服务业数据将下降至５０.２。但上周的美联储会议似乎奠定了美元进一步走跌的基础，可能迫使欧元对美元进一步走强。

第三，瑞士央行议息（周四）。瑞士央行长期将保持负利率政策在－０．７５％的水平，欧元兑瑞士法郎的汇率将是瑞士央行进行货币政策制定的主要依据，欧瑞汇率近期涨势有所停滞，虽然这不是瑞士央行希望的行情，但也不足以使其进一步下调利率水平。而瑞士法郎做为避险货币的需求引发美瑞汇率本年度一直走软，同时给瑞士央行货币政策带来压力。

第四，美国ＰＭＩ闪估值（周四）。美国９月份的制造业与服务业PMI闪估值分别为５２.

５与５４.５，这两个数据都较８月份录制有所下滑，但仍然在较强的扩展区间内，明显好于欧元区的同期数据估值，则对欧美汇率造成一定的压力。但美联储的近期会议对美元走跌奠定了进一步的基础，除非欧央行发出更为鸽派的表述，欧元对美元的继续走强趋势才可能有转头的机会。



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