上周市场回顾

上周美国标普500指数创出历史新高，其中消费非必需品板块成为近三个月以来涨势最强 的板块，电商公司如eBay与亚马逊为最为典型的领涨股票；其次、科技大企业公司仍然保持强势走势。但在美联储本月的议息会议纪要公布后，市场风险投资意愿有所被打压，美联储认为美国经济复苏道路上存有不确定性，美元再次出现反弹迹象。美元走升引发黄金出现获利了结的技术修正机会，现货金价由上周最高2015美元附近一度跌至最低1910美元，周五收盘价格在1938附近。

本周热点展望

本周金融市场的经济数据相对的冷清，重磅主要集中在美联储主席鲍威尔的杰克森.霍尔会议讲话上，可能将对美国未来的货币政策做出预期陈述，特别是在当今全球性新冠疫情流行的情况下，此次会议内容将更受到各方关注。会议时间将在美国东部时间8月27日早上9点10认开始，亚太时间为28日。自3月末以来，为抵御新冠防疫措施给经济带来的重大撞击，美联储急速将联邦基准利率降低至接近的水平，并实现大规模货币量化宽松，目前美联储的公债出售已经高达1.34万亿美元。为继续支撑经济，预期美联储只会扩大而不会缩减量化宽松的规模，投资者需要重点关注美联储是否有扩大经济刺激措施或者任何强化措施的表态，这些将为潜在鼓励投资风险意愿的关键。但若其有任何未如市场预期鸽派的表述都会打压风险偏好。

另外的两个重要经济数据，都将在周四晚间将公布，一个是美国二季度GDP初值，第二个是美国申请救济金人数。这两个数据对市场的影响将是次要。美国二季度GDP预期将缩水32.5%，因为数据具有滞后性，并且已经在市场预期中，所以不会产生决定性的影响；美国申请就业金人数在上周再次超过100晚，因为数据为每周的常规性数据，所以除非结果大大不同于市场预期，否则不会有过大影响。

本周行情预览

周一美国股市期指开盘跳升，主要受到美国食品与药品监督管理局有关批准利用新冠患者康复血液提样进行治疗研究的消息提振，预示本周的风险投资意愿可能受到进一步支持。美股有望继续牛市走势.

技术走势上看，美元很有可能在前半周继续反弹趋势，伴随美元强势，非美元货币以及黄金有可能出现上行压力，但美元长期走跌是趋势没有结束，所以周五交易者有可能利用鲍威尔讲话与美国数据公布的机会进行反向交易。

技术分析

美国标普500指数（现金）-日线图

标普指数日内已经潜在突破上周高位，上行动能有望推涨其进一步挑战斐波那契延展线的另一个回荡线50.0%位置，具体的价格空间在3466附近。周内支持位置看20日均线附近3341左右。

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