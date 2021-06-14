一周展望 – 美联储会议、瑞士央行议息、英国就业与CPI数据、澳纽重要数据

本周重磅云集，尤其是美联储将举行新一轮的议息会议，对投资者风险投资情绪将产生决定性的影响。另外，瑞士央行也将在同一日议息，潜在撼动瑞郎与欧元市场。英国5月份的零售数据将成为英国央行未来货币政策导向的主要经济依据之一。除此之外，澳大利亚就业数据与新西兰GDP也为本土金融市场需要参见的重要经济指标。

美联储议息会议- 周四

上周美国５月份消费者物价指数录得5%的高位，通胀率出现自2008年8月份以来的最快增速。但金融市场并未有常规性的反应，美债收益率下滑，风险资产价格继续走高。市场出现反常反应，是由于投资者相信美联储并不会由于近期通胀率加快上行而改变任何现行的宽松货币政策。原因有二：其一，美联储认为通胀率上行是暂时现象，随者供需链逐步恢复平衡，通胀率会恢复到正常水平；其二，美联储即使决定提前收紧货币政策，也将循序渐进的进行，从削减QE到上调利息率将需要较长的过度时间，因为美联储不会给市场带来过激的震荡影响。

但投资者需要极为警觉的是，因为市场正在消化美联储保持鸽派的立场，单反稍微不及预期之强的鸽派表述，都会引发金融市场的大幅震荡。则美股有可能循序回撤，同时美元强势走坚。这种意外是交易者需要极为谨慎的地方。

另外，需要关注美国周二的5月份生产价格指数变化，生产价格代表制造业成本变化，由于生产材料与能源价格，以及工资上涨压力等因素影响，5月份的数据将有同样的上浮表现。

瑞士央行与日本央行议息 – 周四、周五

瑞市央行将与日本央行坚持同样的极为鸽派的政策与口径，支持低值瑞郎与日元，以大力度的刺激政策支持经济。

瑞士近期正在有迹象拜托经济通缩境况，但其不会因此有任何改变现行的资产购买规模与负利率政策，以保持本国货币处于低位以支持贸易出口。

日本近期再次出现新冠确诊病例上升，同时新冠疫苗接种率不高，即使在新冠疫情之前日本经济也处于低通胀困境中，日本央行为最不可能收紧货币政策的中央银行。

英国就业与CPI数据－周二、周三

英国本周的经济数据将为英国央行调整货币政策的重要指标，英央行曾经表示将考虑削减现行的资产购买规模，即开始削减QE，也为英镑坚挺的重要原因。周二，英国将公布一季度的就业数据，预期本次英国失业率将下降至4.7%。另外，周三将公布的年度消费者物价指数将预期有很大改善，预估数值在1.8%，前值为1.5%。 由于英国新冠疫苗接种率为西方最高，经济重启的乐观与英国央行将削减QE的预期支持了英镑的强势上行走势。

澳大利亚与新西兰经济数据-周四

在美联储会议的同一天，澳大利亚与新西兰都有本国的重要经济数据公布，首先是新西兰第一季度的GDP，根据市场预期看，今年新西兰第一季度GDP将增长0.5%, 则将为自2020年经济封锁以后首次出现增长，新西兰央行在上次的会议中表示，将从明年6月份以后开始上调利率，纽币继续上行的可能性较大。

另外，澳大利亚将于同一日公布5月份的就业数据，预期本次新增就业岗位3.05万个，失业率保持在5.5%，澳联储总裁将在数据公布后讲话，预期其将仍然保持鸽派口径。也由于这些数据都将在美联储会议之后，可能其对市场的影响作用会被覆盖。



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