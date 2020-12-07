上周金融市场投资风险意愿受到新冠疫苗被正式批准与美国两党重新进入新冠援助资金计划谈判的而乐观预期所支持，美国标普与纳斯达克指数继续收创历史新高。英国政府批准辉瑞制药与BioNTech联合研制的新冠疫苗使用，鼓励航空板块进一步走强，其中波音公司股价周涨幅达7.8%，至232.58美元。虽然上个周五公布的美国11月份非农有就业数据相对薄弱，就业增长人数录得24.5万，远小于预期值46万个，但失业率下降至6.7%。11月份美国新冠确诊病例激增，就业市场恢复大大放缓，但投资者仍然寄望于疫苗的推出与可能推出的9080亿美元财政救济计划将给股市带来进一步的牛市。

本周市场将继续关注新冠疫苗与美国财政刺激计划谈判的进展，同时较为重要的事件还包括欧洲央行、加拿大央行与英国与欧盟的退欧谈判进程。

欧洲央行议息（周四）

欧洲央行议息将为本周金融市场关注的重点，虽然受到近月来新冠疫情恶化影响，欧洲各国重新启动经济封锁的防疫措施，以导致欧盟地区经济恢复速度明显放缓，但本次并不预期欧洲央行对现行的货币政策规模做出任何调整，但有望延长资产购买的期限。欧洲央行做为调整货币政策的依据主要为通胀率，在过去的三个月中，欧盟的消费者物价指数连续录得萎缩0.3%，为优势以来最差表现。欧洲央行现行的新冠紧急资产购买规模为1.35万亿欧元，期限为2021年中，市场预期欧央行将至少将此期限延长至2021年底。另外，欧洲央行可能推出时限更长、利率水平更低的长期贷款计划，有望将利率水平降低至负-0.1%，时限可能被延长至3年。

加拿大央行议息（周四）

在经济数据好转、油价反弹以及新冠疫苗即将推出的现状下，本次加拿大央行预期不将对货币政策做出任何调整。加币有望跟随油价反弹与股市上行继续走强，目前美元兑加币已经贬值至2018年9月份以来最低1.2785的支持位置，本周继续跌势，下探2018年4月份低点1.25水平。

英国退欧谈判（周四）

英国与欧盟之间的退欧谈判在本周四的欧洲各国封会上为今年是否可以达成有效协议的最后期限，双方仍然在捕鱼海域与渔业贸易上存在很大异议，若本月无法达成有效协议，则谈判中止期限或无法在1月份的有效期限内结束。本周英国政府将对《英国内部市场法案》在议会上进行投票表决，若次法案通过表决，则可能使得之前的已经达成的一些协议被诋毁，使得双方的谈判在陷入僵局。英镑兑美元汇率近期一路上扬至9月份高位1.34之上，若英退谈判方面有任何负面消息，都有可能引发英镑的回吐走势。



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