本周技术走势看点(5月2日 5月6日): 纳指或有触底反弹机会，澳联储会议对澳元走势的冲击，黄金延续承压走势，原油窄盘整理

本周的最大看点将是美联储的新一轮议息会议，市场已经在逐步消化50个基点的加息与其开始缩窄的计划。因上周的大科技公司财告喜忧参半，美国纳斯达克指数跌至年度低位，技术形态上或有抄底机会;

澳联储将与明日举行议息会议，由于澳大利亚第一季度通胀数据意外走高，市场预期本次澳联储或加息15个基点，也将可能是12年以来首次升息。但澳联储有可能继续强调工资上涨因素，并迫于大选压力给予偏鸽派的口径;

黄金受到美元走强继续承压，同时原油在100附近窄盘整理，但俄乌冲突仍然给油价提供长期的支撑。



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