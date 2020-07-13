上周五，美国吉利德公司的瑞德西韦药物在降低新冠病毒重症患者的死亡风险上有积极效果，鼓励金融市场投资风险偏好继续走升，美股全线收涨，引领欧洲与亚太股市大部份在周五当日以涨势收盘。美国道琼斯指数上扬1.44%，银行股份领涨；纳斯达克指数继续创历史高位. 风险投资偏好自4月份以来一直向好，投资者对美元的避险需求减弱，导致6月份以来一直在跌势中。商品货币一路反弹，黄金同时受到美元弱势支持创出新高。

然而，美国新冠病例仍然以加速度激增， 周五当日美国新冠感染人数逾7万人口，再次创单日涨幅新高，部分考虑暂停经济重启计划，同时美国一些大企业二季度财告将在本周陆续公布，将给市场带来一些双面的冲击。本周三国央行将举行议息会议，同时中国6月份进出口数据与二季度的GDP将给市场提供是否其经济继续反弹趋势的线索。另外，新西兰与澳大利亚都将公布重磅的本土数据，将给澳元、纽币带来震荡机会。需要关注的一些重点如下：