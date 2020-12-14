上周金融市场投资冒险意愿有所消退，美国三大股指周表现均出现小跌。投资者关注的焦点仍然集中在几个方面：新冠疫苗步入使用的进展、美国两党间有关新增新冠援助资金计划的协商、美欧新冠疫情恶化程度、英国与欧盟间的退欧谈判进程。周末美国食品药品监督管理局（FDA）在周末批准了辉瑞制药的新冠疫苗用于紧急使用的授权，受到新冠疫情影响的一些周期性股票板块获将受到进一步的支持走升，包括航空、工业原材料与娱乐板块。另外，英国与欧盟之间的退欧谈判被中止期限被继续延期，双方同意将继续对有关协议进行协商，消除了投资者对“无协议”脱欧的顾虑，引发英镑在周一开盘大幅跳涨，镑美汇率开盘跳升100余点于1.3363开盘，但后迅速回吐涨势。 因投资者对双方可以在未来三周内达成有效协议持有怀疑态度。

本周市场将关注的焦点仍然集中在美国有关9.08千亿美元的新冠援助资金计划的谈判与新冠疫苗的相关消息上。同时，本周重要的经济数据较多，包括美联储、瑞士央行与英国央行的新一轮议息会议，欧洲各国12月份制造业与服务业的PMI闪估值，澳大利亚11月份就业数据与新西兰三季度GDP。具体如下：

美联储议息（周四）

美联储新一轮货币政策决议将于本周四早上公布，虽然美国新冠确诊人数在11月份恶化，并且一些洲重新进入经济封锁状态，引发就业市场恢复明显放缓。但新冠疫苗的紧急使用已经获批，并且美国国会的新增援助资金救济计划虽然进展迟缓仍然在协商中，前美联储耶伦即将上任美国财务部部长，加强了此计划将推出的预期。市场预期美联储本次并不会对货币政策做出任何调整，目前联邦基础利率在0.25%以下的水平，资产购买规模为1.2千亿/月。 但若美联储决定将延长资产购买的规模，可能将进一步推升投资风险意愿，美股有望继续走强。

在周四议息会议前，一系列美国经济数据也将为投资者的关注焦点，包括：美国12月份Empire制造业生产指数与工业生产数据（周二）、美国12月份制造业生产经理人指数与零售数据（周三）。这些数据将反映11月份新冠疫情恶化对近期经济复苏的影响。

日本央行议息（周五）

日本央行货币会议将于周五举行，受到日本近期新一轮疫情恶化的影响，预期本次日本央行将延长紧急借贷措施的期限，现行期限为2021年3月份。日本央行扩大宽松的空间已经很小，其基准利率已经为负值空间，并且日央行目前也为最大的债务持有者与股票持有机构。

瑞士央行议息（周四）

预期不将有任何政策调整，但由于美元本年持续走跌，给美瑞汇率施加压力，目前美元兑瑞郎汇率已经跌至2015年1月份以来最低，并且有进一步下跌的可能。汇率压力也许会给央行的决策带来未来的潜在压力，不要忘记2015年瑞士央行曾经一度打破与欧元的汇率锁定水平，引发了瑞郎的一夜急涨。

欧洲各国12月份制造业与服务也PMI闪估值（周三）

欧洲各国包括德国、法国以及英国的制造业与服务业闪估值将于本周三公布，受到11月份欧洲各国经济再次封锁的影响，近期的经济活动有所迟缓，尤其是法国11月份的制造业与服务业均出现萎缩，德国数据相对强劲，但11月份服务业PMI受到经济封锁影响缩水至46.2，远远低于50荣枯线。英国出现同样的情形，受到经济重新封锁的影响服务业在11月份出现萎缩。但初法国之外的各国制造业仍然显示稳定复苏状态，尤其是11月下旬这些国家放松了对经济的封锁，可能对12月份的经济活动有提振作用。

澳大利亚11月份就业数据与新西兰三季度GDP（周四）

澳大利亚10月份就业岗位增长17.88万个，数据意外好于预期，预期值为减少2.67万个；本次市场预期就业岗位将增长4万个，就业市场复苏速递或有所减缓。由于美元持续下行，并且澳元做为典型的商品货币受到风险投资意愿的支持一路上行，澳元兑美元汇率已经升至自2018年6月份以来最高。澳洲股市也随美股延续上行趋势，澳大利亚指数500目前据2月份高位只有7%的距离。

另外，新西兰第三季度GDP也将于周四公布， 市场预估值将为12.8%的反弹，主要因新西兰二季度受到经济封锁影响，GDP值大大缩水12.2%，由于新冠疫情在新西兰得到有效控制，在经济解封后经济活动迅速反弹，使得在三季度经济V型反弹。纽币为商品货币中最强一只，目前纽美汇率升达自2018年4月份最高。



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