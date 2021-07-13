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Weekly Outlook

一周展望- 三大央行议息、美国CPI、中国GDP与澳大利亚就业数据

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

13 Jul 2021, 10:05

周金融市场走出过山车一般的行情，由于投资者对经济反弹担忧，周四美国三大股指急跌，但后因中国央行实行降准鼓励美股迅速反弹，美股市场迅速收复收低，标普指数再次创出历史新高。本周也将为金融市场较为繁忙的一周，包括加拿大央行、日本央行与新西兰央行的新的议息决议，美国６月份消费者物价指数与中国二季度GDP。另外，澳大利亚就业数据与新西兰CPI也为投资者关注的焦点.

新西兰议息会议-周三

新西兰自新冠疫情封锁后经济反弹迅速，上周公布的二季度商业信心指数录得4年高位，根据利率检测工具显示，新西兰央行在本年年度开始升息的可能性提高到60%以上。新西兰央行在上次的议息会议中表示将于2022年第二季度开始调升官方利率（OCR），本周三的央行会议将对纽币走势产生重要影响，若有任何确定性的提前升息的表述都将引发纽币重新走强。

另一个重要的新西兰经济数据将为二季度的消费者物价指数（CPI），但数据将在新西兰央行会议之后公布，或不会对纽币走势有太大的主导作用。若CPI大幅上行，意味着新西兰通胀率预期可能被再次提高，支持央行收紧货币政策的决定。

加拿大央行议息-周四

加拿大央行的议息会议将紧随新西兰央行，加拿大央行为西方经济体中第一个开始削减QE的国家，本次会议有望继续削减步伐，市场预期其可能将每周30亿加元的资产购买量下调至20亿加元。并且加拿大央行也将对经济恢复的前景进行评估，其有望在202年下半年开始上调基准利率。加元走势也可能再次受到原油价格上行的支持而继续坚挺。

中国二季度GDP – 周四

中国一季度GDP年度增长高达18.3%，但根据近期的迹象经济数据看，二季度的经济运行有放缓的迹象，因中国南部地区新冠传染病例激增，上周的公布的6月份服务业采购经理人指数（PMI）下滑至50.3，为14个月最低，较大5月份55.1出现大幅下滑。中国央行在周五发出下调银行准备金率的通知，对出现放缓的经济进行拉动。鉴于中国对全球经济的重要影响地位，由于美国近期的经济数据也反应出明显的放缓迹象，本次的GDP数据将为投资者判断全球经济下半年前景的重要依据。一般来讲，中国数据将直接对商品货币走势带来直接的影响。

日本央行议息- 周五

日本近期受到Delta新冠变种传播的严重影响，并且在7月末的奥利匹克运动会前，东京进入紧急状态，日本政府发出禁止观众进场观看比赛的通知。日本央行一向保持鸽派态度，也因以上因素难以对货币政策做出任何紧缩的调整，预期日本将在很长时间内保持宽松政策。但日元做为避险货币之一，在上周因避险情绪升温一度走强，故日元走势将更大程度上受到风险投资意愿主导。

美国6月份CPI与零售数据 – 周三、周五

根据市场预估，美国6月份的消费者物价指数（CPI）将较强４、５月份出现明显放缓，预期数值为月增长幅度０.４％，４月份与５月份的数据分别为０.６％与０.８％，则年化CPI将由5月份的5%下降至4.9%，但仍然远超美联储2%的标准目标。若数据果真出现放缓，则可能进一步证实了美联储认为通胀率居高为“暂时”的表述，投资风险情绪将可能从货币“紧缩”的恐慌中缓解，但市场已经从上周出现了对经济反弹放缓的担忧，一些经济学家表示美国下半年成长股，即科技板块将重新领涨大盘的主要股份。

澳大利亚就业数据 – 周四

最后澳大利亚6月份就业数据将于本周四公布，因近期各地区出现Delta新冠变异病例，预期6月份澳大利亚就业市场将出现大幅下滑，新增岗位仅为2万个，但失业率有望继续下降至5.0%，5月份的数据为5.1%。澳联储在上周并未对货币政策做出任何调整，并且由于中国与美国均出现经济放缓的迹象，澳元难以出现走强趋势。


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