等！市场尚未恐慌，美股抄底仍需等待

自上周五以来，标普500指数在3800附近探底回升，在本周的前两个交易日均呈现局部的磨底迹象，昨日探底回升实现反包。今日亚盘开盘，标普500指数期货小幅上行。

但从图形结构上看，4小时级别的下行通道仍旧没有形成扭转，目前价格正处于关键的压力区域。

标普500指数 SPX500 ——周线图

图片来源：CMC Markets

而周四凌晨时段将是美联储5月的货币政策会议纪要，此次会议纪要的内容大概率将向市场重申这次紧缩的程度将大于此前的加息周期。美联储希望迅速将利率提高到“中性“水平。但针对”中性“这个概念很难进行定论。美联储要实现该目标需要参考未来数月的数据来进行开会决定，因此，市场的不确定性仍对股市进行制约。

而对于经济而言，美国的经济增速预计将在年内放缓，通胀的居高不下持续压制居民的消费能力、企业的利润。迫使美联储意图以激进的政策来压制通胀，即使这会对金融市场造成动荡。事实证明，美联储主席鲍威尔去年在向市场投放缩债信号的时候，通过多次与市场的沟通为美股的趋势进行托底，但造成的结果是，美股上行，但通胀也创了新高。鲍威尔也最终承认了此前政策的错误。

而从目前的市场情绪来看，由于纳斯达克指数从今年1月高点16600附近一路下跌，下跌幅度也超30%，标普500指数自4800点下跌超20%，这样的回撤幅度看似足够。而现在仍有乐观的投资者认为美国经济衰退的局面略显悲观。从VIX指数来看，当前处在29.45，目前正处于蓄势待发的局面。

VIX恐慌指数

图片来源：Tradingview

我们回顾历史趋势，VIX指数通常在出现急剧攀升并突破盘整区间的时候，才意味着市场出现底部。

VIX恐慌指数

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图中红圈部分均为VIX指数远高于水平线的时期，从右往左的时间节点依次是2020年3月，2018年12月，2018年2月，2015年8月。

再来看标普500指数的过往走势，从2015年 – 2020年明显的底部区域也与上文VIX指数突破临界点的时段相吻合。下图四个底部的时间节点为2015年8月，2018年2月，2018年12月，2020年3月。

标普500指数 SPX500 —— 月线图

图片来源：CMC Markets

参考过去两年VIX指数的趋势，始终处在40下方 ，因此该水平线可作为一个临界值进行参考。如若VIX指数能突破该水平线并持续向上攀升，这或许意味着美股即将迎来底部。因此，投资者目前仍需耐心等待，短期的反弹并不具备可持续性。标普500指数年内预估低位：3600 - 3650

VIX恐慌指数

图片来源：Tradingview



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