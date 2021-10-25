选择国家和语言

选择国家和语言

登录
开设账户
  • Home
  • 市场分析
  • 今日市场展望：美元指数止跌，黄金区间破位向上，澳纽调整到位。
Market Outlook

今日市场展望：美元指数止跌，黄金区间破位向上，澳纽调整到位。

撰写者

CMC Markets

CMC Markets

26 Oct 2021, 08:30

元指数恐企稳上行
基本面分析
由于多家科技巨头在这周公布财报，美股多头的狂欢迎来高潮，标普500，道琼斯指数连续创新高。但投资者需要注意的是，有多家机构已经开始对美股进行减持，持仓量也是2年来低位，因此需要谨防机构借财报利好出货的行为。在此背景下，获利了结，离场观望或将给美元指数带来支撑。
 
技术面分析
美元指数在93.5多次探底回升，支撑稳固
4小时MACD指标金叉，拐头向上
RSI指标进入多头区间
上方阻力：94
 

美元指数 USDX——4小时图
图片来源：CMC Markets
 
现货黄金区间破位向上
基本面分析
美国经济存在滞涨风险，第三季度GDP市场预期值相比前值出现了大幅度下滑，黄金作为避险资产受到青睐
风险资产美股近日表现亮眼，潜在的回落风险或使黄金成为不错的对冲工具
 
技术面分析
日线级别黄金突破三角震荡区间，方向选择向上，因此后市向上上涨概率较大
近期美元止跌反弹，因此或给黄金带来一定的压力，目前黄金价格在先前提到的1807.76附近受到一定阻力。投资者需观察是否能进行上行破位，如若能成功破位，黄金将挑战1814，然后是1830。
如若不能突破，投资者需要关注下方防守位置1790。

现货黄金 XAUUSD——日线图
图片来源：CMC Markets
 

现货黄金 XAUUSD——1小时图
图片来源：CMC Markets
 
澳纽筑底或将二次上行
基本面分析
澳洲悉尼、墨尔本相继解封，经济活动重启，澳元重拾对纽币的强势。
铁矿石价格近一个月有一定的企稳迹象。给澳元带来一定支撑
 
技术面分析
澳纽日线级别多次探底，并且位于多周期均线位置
4小时级别低点不断向上抬升，均线系统粘合，有拐头向上之势头
位于斐波那契61.8回撤支撑区域
上方压力1.05
 

澳元兑新西兰元 AUDNZD——4小时图
图片来源：CMC Markets
 

澳元兑新西兰元AUDNZD——日线图
图片来源：CMC Markets


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

Top Movers

一周展望：三大央行利率决议，美股FAAMG财报，美欧GDP、通胀数据、G20峰会

上周五美国三大股指涨跌不一，其中道琼斯指数盘中续创历史新高，截至收盘，道琼斯指数涨0.08%，报35612.95点；标普500指数涨0.05%，报4437.94点；受美联储主席鲍威尔关于缩债言论的影响，纳斯达克指数跌0.36%，报15338.18点。 美股大型科技股多数下跌，苹果跌0.53%，特斯拉涨3.06%，亚马逊跌2.90%，谷歌跌2.91%，微软跌0.51%，Facebook跌5.05%，奈飞涨1.78%。 现货黄金亚盘阶段温和上涨，美盘时段曾一度上攻至1814.15美元/盎司，但随着美联储主席鲍威尔表示是时候缩减购债规模的时候，黄金价格迅速回落，跌破1800整数关口，截至收盘，黄金涨0.63%，报1794.46美元/盎司；现货白银涨0.76%，报24.349美元/盎司。

25 Oct 2021
Top Movers

美油告别7年高位，创8月以来最大盘中跌幅! 标普500指数续刷新高
Stock Watch

中国科技股反弹拉升港股升至1月高点，这些股票值得一看
Market Outlook

今日市场展望：黄金三角收敛或将上行，弱势美元推动澳元节节高升

相关文章

Stock Watch

中国科技股反弹拉升港股升至1月高点，这些股票值得一看

自10月中旬以来，恒大引发的担忧逐步消退，中国科技龙头公司股价开始走出一波强劲反弹的行情，阿里、百度利好不断，拉升香港恒指一路上扬。周三阿里巴巴与百度高开高走，涨幅分别为7%与5%。带动恒指上涨1.35%，收盘26136.02点，为自9月10日以来最高。香港股市触底反弹，主要受到中国科技龙头股价拉动，外部受美股市场第三季度财告利好的支持，美国标普与道琼斯指数先后触及历史新高。

21 Oct 2021
Market Outlook

今日市场展望：黄金三角收敛或将上行，弱势美元推动澳元节节高升

21 Oct 2021
Market Outlook

今日市场展望：美元指数恐下挫，白银到达关键压力位，布伦特原油即将新高！

19 Oct 2021