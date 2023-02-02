美股上演“V”反，黄金续创新高，美元跌跌不休。继续上涨还是拐点将至？

美联储如市场预期加息25个基点，联邦基金利率上升至4.5%-4.75%。2月会议传达的主要信息是，抑制通胀的任务正在进行并取得显著成效，但还有更多工作要做。

美联储主席鲍威尔表明，人们期待已久的商品领域的反通胀压力终于到来，房地产市场即将出现通缩，尽管还需要一段时间才能在官方数据中体现出来，公众和投资者的通胀预期已经下降。这一切都是在没有增加失业率的情况下实现的。

但鲍威尔也强调，实现通胀目标仍有很长的路要走，现在宣布胜利还为时过早。他指出，紧缩带来的影响尚未波及到服务业，不过他预计很快就会影响到。劳动力市场仍然“极度紧张”，工资增长仍然过高。

对于未来加息的探讨，鲍威尔表示还没有决定未来的加息路径，但现阶段尚未考虑暂停。终端利率水平取决于接下来的数据。

此次会议鲍威尔并未探讨加息幅度的多少，更多的表明将持续加息。市场在鲍威尔发言期间出现了多空双杀的局面，道琼斯指数曾一度跌超1%，随后迅速拉升翻阳，收盘趋近于平收。从盘中的表现来看市场出现了分歧。从言论上看，鲍威尔的发言仍然强调当前的通胀形势仍然严峻，虽然取得一定成效但并不能掉以轻心，现在讨论政策拐点还为时过早。但这次发言并未探讨加息幅度，这与之前的会议截然不同，从对加息幅度向加息节奏的转变被解读为偏鸽的言论，即鹰中有鸽。

道指触及我们在昨日提到的1月前高附近迅速回落，日线结构上看仍处于震荡区间。因此投资者需要关注接下来两个交易日的表现，若挑战34380关口失败价格或再次陷入回落。

道琼斯指数 DJI Cash —— 日线图（2月2日）

来源：CMC Markets

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现货黄金刷新去年4月新高至1957.37美元/盎司。4小时级别在跌破1月上升趋势线后再次来到其阻力区域附近。4小时级别呈现RSI超买，日内或有修复需求。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图（2月2日）

来源：CMC Markets

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美元指数再次跌破4小时低位盘整区间，今日继续低开但有日内反弹之势头。短周期出现技术超卖。从月线图来看，美元指数触及2015年以来的平台支撑附近，投资者需观察价格能否企稳在100上方。若成功企稳价格或迎来一定程度的修复。

美元指数 USDX —— 4小时图（2月2日）

来源：Tradingview, CMC Markets

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美元指数 USDX —— 月线图（2月2日）

来源：Tradingview, CMC Markets

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