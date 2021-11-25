全球紧缩中的一股清流，逆行倒施的土耳其央行连续三个月疯狂降息。土耳其总统：降息对抗通胀

当地时间11月23日，土耳其里拉兑美元的汇率日内暴跌15%，一天连续跌破12和13两个整数关口，最低跌至13.50里拉兑1美元，刷新历史新低。此次暴跌跟土耳其总统埃尔多安在周一晚间的内阁会议的讲话有关，埃尔多安是一位高利率的终身反对者，他认为土耳其需要坚持通过低利率政策来刺激经济，促进投资，增加生产和就业，坚决反对外来干预。从今年年初以来，土耳其里拉兑美元的汇率累计跌幅已经达到45%，成为全球表现最差的货币。 土耳其央行在11月18日如预期降息100个基点，此前在9月和10月分别下调利率，全年累计降息300个基点。土耳其央行表示，可能在12月再次下调利率，以实现5%的通胀目标。 降息对抗通胀？埃尔多安的另类经济学理论。 埃尔多安曾在过去的一年半时间相继罢免了3位央行行长，原因是在货币政策上产生分歧，那三人并没有落实他的宽松货币政策。在10月13日，埃尔多安又罢免了三名央行官员，只因他们反对降息。高盛预计土耳其央行将在明年的第二季度加息至20%，以防止里拉崩溃。 里拉的急速贬值，造成了土耳其通胀率的飙升，10月CPI同比增长20%，PPI同比增长46%，这是土耳其近20年来的最高增幅。 在全球央行都开始进入缩水加息的进程中时，土耳其央行却倒行逆施，这操作在常人看来不能理解。但是土耳其的经济高度依赖外部环境，其初级的产品出口和旅游业占全国收入的一半以上，这导致其经济结构非常脆弱。一旦国际环境有个风吹草动，土耳其的经济就会受到巨大的打击。 在去年全球疫情爆发的年代，土耳其的旅游业和出口直接陷入停摆，这也使土耳其学美国进行大幅放水来刺激经济，结果2020年土耳其的GDP增长了1.8%。但其实这个数值是不实的，大放水导致了本国货币兑美元急剧贬值，里拉兑美元汇率跌了20%，因此土耳其实际的经济表现和失业率都非常惨淡。这也造成了一个非常严重的问题，外汇储备急剧降低，外债比例增高，加剧了本国的通货膨胀，失业率飙升。我们来看一下土耳其在2020年的经济表现，金融行业扩张21%，工业增长2%，房地产增长2.6%，建筑业下跌3.5%，家庭消费增长8.2%，劳动报酬增长9.6%，（商品和服务）进口增加7.4%，（商品和服务）出口下跌15.4%，外汇储备下跌15%。（数据来源： TURKSTAT Haber Bülteni）。前文有提到过，土耳其全年一半的收入来自于出口和旅游，但在出口下跌的情形下，各行各业反而出现了增长，这就是土耳其央行印钱带来的结果。但是，里拉不是美元，美元可以滥发让全世界给它买单，而里拉不行，因此国际资本认为土耳其政府存在严重的信用危机，大肆做空里拉和土耳其股市。 降息或是一种另类的自救措施？ 美国在疫情期间大量印钞，更是加剧了土耳其的通胀。而随着美国正式开始缩债，随后预计在明年进行加息。如果美国进行加息，以土耳其现在规模的外汇储备，根本无法应对。土耳其无法偿还高额的债务，并且国内的大部分生产资料被美国掠夺，经济直接崩盘瓦解。 因此，土耳其央行选择继续大幅度放水，这样可使在美元回流的时候，国际资本在用里拉换美元的时候能换到的美元较少，难以获得更高的利润。而给土耳其带来的影响是，本国汇率的急速贬值导致其可能离开全球化，简单解释为，土耳其产出的商品都不值钱了，没人愿意在跟你做生意了，重新进入了闭关锁国，自给自足的局面。这种结果固然不好，但至少能保住本国一定的生产资料，跟邻国做生意只能通过以物换物。参考当年的东南亚危机，为了应对美元升值，纷纷选择提高汇率，结果复苏的财富完全被物资掠夺，经济被殖民。 美元霸权的恶行对于那些经济体量下，结构单一的国家的打击无非是巨大的。这是经济全球化，美元作为世界货币所诞生的弊端。



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