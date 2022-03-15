X

选择您要开设的帐户

Top Movers

利率会议来袭，但美元汇率恐已见顶？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

15 Mar 2022, 22:20

2021年6月以来，随着美联储开始向市场传递紧缩的信号后，美元指数维持了长达9个月的强势上涨行情。

随着近期地缘政治的发酵，以及加息日程的渐进，美元指数3月继续高歌猛进，直逼100整数关口，但价格在触及高点99.4后出现回落，目前维持高位的震荡趋势。而从过去的两个交易日表现来看，美元指数始终未能触及100。

而随着加息在明日的靴子落地，由于大概率不会出现超预期的加息表现，加息的幅度已经被市场充分消化。因此，美元指数的上行动能或将受到限制。

日线级别虽然仍处于上行趋势之中，但技术指标已经出现背离的迹象。因此，如若回落，价格恐回落至96.6 – 96.8附近。

美元指数 DXY ——日线图

图片来源：Tradingview

根据现在的美联储货币政策基调来看，美联储寻求经济的软着陆。在面对地缘政治的风险下，美联储的鹰派力度有所放缓，在年初释放更快、更大幅度的进行加息缩表计划，到如今强调货币政策的适度性和灵活性。这反映出美联储不希望用力过猛使经济陷入停滞。

从过往的美联储加息周期来看，美元并没有在加息周期中出现强势的上行行情，下图为美联储在2015年 – 2018年加息周期时的美元表现，美元在2014年年底至2015年年底前出现了一波强势的上涨行情，但在加息周期的这段时间，美元指数长期维持高位的震荡局势，并在2015年12月进行首次加息后，出现了大幅度的下跌现象，而这种趋势与当今有异曲同工之妙。即在释放加息信号的这段时间表现非常强势，但在加息后上多头动能戛然而止。

 

美元指数 DXY —— 月线图 （2014 – 2018）

图片来源：Tradingview

 

下图为美元指数在2004年-2006年的走势，美联储在21世纪初的首次加息周期为2004年6月 – 2006年6月。从图中可以看出，美元指数在2004年6月首次加息后，出现了长达半年的下跌趋势，随后在2005年1月探底回升，在长达两年的加息周期中没有出现单边趋势。

 

美元指数 DXY —— 周线图（2004 – 2006）

图片来源：Tradingview

美联储20世纪90年代的两轮加息周期分别为1994年2月 – 1995年2月，以及1999年6月至2000年5月。从1994年2月美联储开始进行加息后，美元指数持续维持震荡下行趋势。而在加息周期结束后止跌反转。

美元指数 DXY  —— 周线图（1994 – 1995）

图片来源：Tradingview

下图为美元指数在1999年 – 2000年的走势图，在此轮加息周期中，美元指数的表现相较于前文的三次加息周期较强。但在1999年6月进行首次加息后，美元指数从7月-10月出现大幅度的回撤现象，随后在2000年初回到了此前的高点。

 

美元指数 DXY —— 周线图 （1999 – 2000）

图片来源：Tradingview

 

综上所述，美元指数在美联储的首次加息后的初期表现大概率会呈现弱势趋势，而这次加息美元指数恐也会出现同样的剧本。根据美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，对冲基金在过去的四周一直有对美元多头头寸进行减仓处理。因此，投资者需警惕美元的回撤风险，同时可以期待非美货币的反弹机遇。


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

News

原油跌破百元大关，黄金险守1900，中国股市哀鸿遍野

本周全球以及中国金融市场都经历大幅波动行情，由于地缘政治风险引发的不确定性、中国部分城市对疫情进行管控再次进入封锁以及美联储升息在即等各方综合因素，引发投资情绪波动。

16 Mar 2022
Top Movers

俄乌战争对全球供应链格局的影响
Top Movers

一周展望：市场风向转变的一周？美联储2022年第一次利率会议重磅来袭！俄乌会谈或迎来曙光，商品市场能否再振雄风？
Top Movers

美联储议息会议前的最后一个重要数据，美国2月CPI续刷40年来新高。

相关文章

News

原油跌破百元大关，黄金险守1900，中国股市哀鸿遍野

本周全球以及中国金融市场都经历大幅波动行情，由于地缘政治风险引发的不确定性、中国部分城市对疫情进行管控再次进入封锁以及美联储升息在即等各方综合因素，引发投资情绪波动。

16 Mar 2022
Top Movers

俄乌战争对全球供应链格局的影响

14 Mar 2022
Top Movers

一周展望：市场风向转变的一周？美联储2022年第一次利率会议重磅来袭！俄乌会谈或迎来曙光，商品市场能否再振雄风？

14 Mar 2022
Top Movers

美联储议息会议前的最后一个重要数据，美国2月CPI续刷40年来新高。

美国2月CPI同比录得7.9%，符合市场预期，前值为7.5%。创1982年6月以来最快涨幅. 2月核心CPI同比上涨6.4%，前值为6%。 能源价格仍是推升CPI飙升的主要因素。俄乌冲突为原油供应蒙上阴影。美国页岩油商的拒绝增量增产使作为原油出口国的美国开始寻求海外供应

10 Mar 2022