中秋特辑——美元指数触及110后何去何从？现阶段或仍维持强势

9月5日，美元指数盘中突破110，并在9月7日触及2001年10月以来高点110.78，随后回落至110下方，截至9月9日，美元指数当前报价109.15。

回顾今年美元指数走势，截至9月9日，美元指数上涨约14%。美联储在高通胀的环境下实行激进的紧缩政策，强势美元造成全球其他主要经济体货币的集体贬值。其中日元兑美元今年累计下跌约26%；欧元兑美元曾一度跌破平价，创2003年1月以来低点；英镑兑美元在9月7日最低跌至1.1405创1985年3月以来最低水平。

在美元指数中的其他货币的各自比重为：欧元57.6%、日元13.6%、英镑11.9%、加元9.1%、瑞典克朗4.2%、瑞士法郎3.6%。其中欧元和日元加起来占美元指数权重的70%。而从美国和欧洲两个地区的货币政策走向来看。美联储自5月开始加快加息幅度至50个基点，随后在6、7月的政策利率会议加快加息幅度至75个基点。然而欧洲央行在加息步伐中并没有赶上美联储的脚步，在7月才开始进行了11年来的首次加息。

欧洲央行在昨日进行了自2002年以来最大的75个基点的加息幅度，其激进加息使欧元回升至1.0上方，促使美元走弱。欧洲央行行长拉加德在声明中表示，管委们对加息幅度有不同的观点，但达成了一致决定。未来仍有进一步加息的空间，而加息幅度取决于数据。此外，她表示下一次加息不一定为75个基点，不会成为常态化政策。预期经济增长将处于下行趋势并延续至2023年。欧洲央行表示不以欧元汇率为目标，现在还不是结束资产购买再投资计划，经济仍需要刺激。其政策的失误是由于能源问题。从其发言来看，欧洲央行的鹰派货币政策难以延续，或将在下次会议转鸽加息50个基点。

汇率的强弱短期看央行政策，长期看经济前景。由于近期欧洲对俄石油达成了限价令，俄罗斯回应或将对实行限价令的国家进行石油和天然气的断供，欧盟40%的天然气来源于俄罗斯，由于俄乌冲突导致已经下降至9%。欧洲经济前景难言乐观，欧元区8月通胀同比涨至9.1%，在能源危机的背景下尚未看到拐点。

欧元区通胀同比

来源：TradingEconomics

欧元区GDP同比

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虽然欧元区在今年的1季度和2季度经济同比为5.4%和4.1%，二季度GDP环比增幅为0.8%，前值为0.7%，相较于美国前两个季度的GDP表现更好。但这主要是因为其货币政策滞后于美联储的表现。随着欧洲天然气价格在三季度飙升，以及欧央行自7月以来进入加息周期，下半年经济预期将进一步走软。而三季度国际油价的大幅度下跌或使美国通胀持续缓解，三季度GDP或呈现正增长。美国经济基本面下半年整体将强于欧洲，这促使欧元近几个交易日的反弹为短期效应，美元指数下半年仍大概率维持强势趋势

日本方面，日本央行今年始终贯彻宽松的货币政策，在日本央行行长黑田东彦的任期（2023年4月）结束前，料不会改变其宽松的战略。日本7月通胀同比录得2.6%，核心CPI同比录得2.4%，高于日本央行2%的通胀目标。但4个月的数据或难以让日本央行认为已经达到了稳定的长期通胀目标。日本央行希望看到有良性的经济周期，包括工资上涨，才有可能放松收益率曲线控制。

日本核心CPI同比

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而从其他数据可以看出，8月综合PMI跌破50的荣枯线，录得49.4，陷入衰退区间，服务业PMI录得49.5，前值为50.3，制造业PMI录得51.5，前值为51.5。这一疲软走势或将继续延续。

日本综合PMI同比

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日本人均工资涨幅同比

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而人均工资涨幅在7月同比录得1.8%，相较于6月有所下降。距离日本央行的薪资增速3%的目标仍有差距。而日本7月实际工资同比下降1.3%，已经连续4个月呈现负增长。因此，现阶段不存在日本央行所希望看到的良性经济周期，通胀持续维持在2%以上仍具有高度不确定性。日本央行现阶段或不会调整货币政策，或持续到明年第一季度。

日本央行行长黑田东彦今天表示，日元的快速贬值是不可取的，汇率的快速波动加剧了不确定性，使企业难以开展业务。市场担忧日本央行或采取措施干预汇率，日元在今日出现了一定程度的反弹

但从基本面上来看，此次回落更倾向于短期的技术面的调整，美元兑日元汇率近期仍或围绕高位进行反复震荡。

而欧洲经济基本面在下半年弱于美国的预期或将难以提振欧元，在欧央行加息75个基点后，美联储大概率将在9月加息75个基点，从官员的发言来看，将抑制通胀回到2%作为首要目标，货币政策相较于欧元区更加坚定。美元在现阶段的趋势或仍维持强势态势。

什么时候局势可能会反转？

俄乌停战、欧洲能源危机情况缓解；日本央行转向，放弃收益率曲线控制。



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