美元兑日元暴跌9%失守140后是否意味着开始走熊？澳元兑人民币或触及4.8。

随着日本财务省对日元的连续干预，以及美国CPI超预期降温等一连串因素刺激，美元兑日元从10月21日的高点151.95连续下跌，11月15日盘中最低跌至137.63，累计跌幅约9%。

从美元兑日元的趋势来看，自今年3月以来形成的上行结构暂时还未破坏，价格在上行结构趋势线（图中黄线）获得了一定的支撑，该位置也为斐波那契38.2%回撤位。日线级别RSI指标呈现超卖并出现一定背离。技术层面该位置或有一定的反弹修复需求。

而从基本面上看，美联储放缓加息的预期点燃了市场的乐观情绪，然而没有任何迹象表明美联储将进行政策转向，在前文中我们曾讨论过美元指数见顶的条件，即通胀回落到美联储2%的目标或之下，在释放宽松信号的时候，而日本央行也始终维持宽松的货币政策。因此，本周美元兑日元进一步大幅度破位下跌的概率相对较低，预计此处将陷入盘整修复期。

当前美日在亚盘时段一度收复140关口，价格或有进一步的修复空间，关注上方第一阻力143.14。若进一步上探则关注145。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets（11月16日）

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澳元兑离岸人民币自10月以来呈现连续上涨趋势，目前价格来到4.77附近。人民币的走弱也因国内经济数据的疲软，出口增速下滑等一系列因素影响。虽然我们看到了美元兑离岸人民币从7.37的高点回落超3500点，但这不并意味着人民币自身变强。从人民币兑其他货币例如欧元、英镑、纽元等均看到处于贬值趋势。

从近一年多的趋势来看，澳元兑离岸人民币始终处于宽幅震荡趋势。因此澳元兑离岸人民币能否进一步走强需要关注上方关键的阻力区间4.8 – 4.85，若不能形成有效突破恐仍将陷入盘整区间。

澳元兑离岸人民币 AUD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets（11月16日）

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