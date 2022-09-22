今日市场展望：离岸人民币兑美元跌破7.1，美日触及145，澳元恐维持弱势。



美联储在9月22日的利率会议如市场预期加息75个基点，而点阵图显示美联储在2022年底的利率中值在4.4%。因此市场预期美联储可能在11月和12月的会议上分别加息75和50个基点。

该预期促使美元指数进一步走强，离岸人民币兑美元在今日跌破7.1，符合我们在上周五的预期。

鲍威尔表示，美联储将竭尽全力抑制通胀，但点阵图预期不代表计划或承诺。加息的幅度取决于未来的数据，而在某些时候会考虑放缓加息速度。

市场现阶段的走势属于消化美联储今年最激进的货币政策，而下一个市场的指引将是美国9月的就业报告和通胀数据。美联储有可能会根据之后的数据对加息幅度进行调整，如果数据显示价格压力进一步缓解，美联储今年的加息幅度存在不及点阵图预期的可能性。

短期在缺乏数据进一步指引的情况下，美元兑人民币可能存在一定的修复空间。

但从今年来看，人民币兑美元在今年将维持贬值趋势，可能会酝酿进一步的下行，若有效跌破7.1，或进一步跌至7.2附近。

美元兑人民币 USD/CNH —— 日线图（9月22日）

来源：CMC Markets

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美元兑人民币 USD/CNH —— 4小时图（9月22日）

来源：CMC Markets

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美元兑人民币触及上行趋势的上轨压力7.1附近。

日线和4小时RSI指标呈现超买，短期有一定的回落概率。

若出现回落，第一目标参考斐波那契23.6%的7.061，若跌破该位置或进一步回落至7.03，该位置为上行通道下轨支撑

美元兑日元 USD/JPY

9月22日北京时间11：00日本央行公布利率决议，如市场预期一样，日本央行维持基准利率在-0.1%不变，继续维持债券收益率曲线控制政策。

日本央行表示短期和长期将利率维持在目前或更低的水平，将在必要时采取额外的宽松政策。

由于日本央行表现鸽派，促使美元兑日元升至145，目前价格稍有回落，运行在144.75附近。

当前需要等待日本央行行长黑田东彦在下午的新闻发布会上对当前汇率的看法，此前日本央行曾口头表示将干预汇市，但美国和日本在货币政策的进一步分化不足以改变日元的疲弱态势。

美元兑日元 USDJPY —— 日线图（9月22日）

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观察本周能否突破企稳在145上方，若成功则有望进一步上行至上行通道上轨压力147。

若不能，价格可能短期面临修正，下方支撑为141.3，随后是139.3

澳元兑美元 AUD/USD

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图（9月22日）

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澳美昨日跌破0.668，在图形结构上跌破震荡下行通道支撑，双底结构被破坏，因此价格或进一步延续下行趋势。

若出现反弹修正，上方阻力参考0.665。策略以逢高看空为主。



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