离岸人民币失守7.3，贬值之路还有多少路要走

10月24日，美元兑离岸人民币突破7.3大关，最高触及7.33。截至10月25日，人民币继续维持贬值趋势，离岸人民币日内最低跌至7.3749。

美元兑离岸人民币 USD/CNH —— 日线图（10月25日）

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贬值的核心逻辑为中美货币政策的分化，美联储在11月加息75个基点几乎已成定局。

但从当前的市场表现来看，人民币近期的加速贬值或源于对经济基本面的信心不足。

如果从近期美元指数的表现来看，美元指数自10月以来经历了一定程度的修正，自10月中旬以来始终处于震荡走低的趋势中。

美元指数 USDX —— 4小时图（10月25日）

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而其他货币例如欧元、英镑、澳元、纽元、加元等均呈现企稳反弹结构，人民币兑欧元、英镑、澳元均呈现贬值态势。

欧元兑离岸人民币 EUR/CNH —— 日线图（10月25日）

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英镑兑离岸人民币 GBP/CNH —— 日线图（10月25日）

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澳元兑离岸人民币 AUD/CNH —— 4小时图（10月25日）

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从10月24日公布的经济数据来看，第三季度GDP同比上涨3.9%，好于预期的3.4%，前值为0.4%；规模以上工业增加值同比上涨6.3%，好于预期的4.5%，前值为4.2%。经济总体处于复苏态势。

然而9月社会消费品零售总额同比增长2.5%，低于预期的3.4%，前值为0.4%；9月出口同比录得10.7%，低于预期的11.3%，前值为11.8%；1-9月城镇固定资产投资同比为5.9%，低于预期的9%，前值为5.8%；9月城镇调查失业率录得5.5%，高于预期的5.2%，前值为5.3%。

1—9月份，全国房地产开发投资103559亿元，同比下降8.0％，1—9月份，房地产开发企业房屋施工面积878919万平方米，同比下降5.3％。1—9月份，商品房销售面积101422万平方米，同比下降22.2％。商品房销售额99380亿元，下降26.3％，其中住宅销售额下降28.6％。

来源：国家统计局

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从数据来看，经济基本面复苏态势仍不牢固，内需呈现疲软态势，失业率仍居高位，房地产市场处于降温态势。商品房销售仍处于底部区域，暂未看到明显的反弹态势。

随着海外经济即将面临寒冬期，出口增速在四季度可能面临下滑状态，当前内需不振难以使经济呈现持续的正面反馈。

市场预期中国政府和央行可能在年底继续实行政策工具稳定宏观经济态势，年底可能再次下调利率，利差扩大、地缘政治冲突风险促使资本的持续外流。

富时中国A50指数 —— 日线图（10月25日）

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香港恒生指数 —— 日线图（10月25日）

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当前中国经济正处于稳中向好的态势，虽然态势未变，但由于数据不及预期，导致了外部资本的做空。简单的例子，市场预期会恢复20%，但数据显示恢复了10%，这就影响到了市场的信心。

因此，在现阶段人民币兑美元或仍面临贬值的趋势，但随着会议结束后新政策的不断落地，经济基本面可能得到进一步改善，并且市场预期美联储将于明年春季结束加息周期，利差风险随之减小，预计贬值趋势将有望缓解。



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