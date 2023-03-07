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人民币重回贬值趋势，破7只是时间问题？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

07 Mar 2023, 17:15

美元兑离岸人民币在2月触及6.7附近后开始连续一个多月的上涨态势。截至3月7日，美元兑离岸人民币汇率报价为6.9455。

此轮反弹从外因来看，海外紧缩预期的大幅上调促使美元指数重新走强，美国1月的就业报告、通胀数据、零售销售、PPI等数据均表现十分强劲，强劲的经济基本面促使市场上调美联储在今年的加息次数。而高利率环境或将维持更长的时间。根据CME的FED Watch显示，美联储在3月加息25个基点的概率从一个月前的96.7%下降至70.1%，而加息50个基点的概率从3.3%上升至29.9%。美联储官员对3月加息幅度也有不同的看法，较为激进的官员例如亚特拉大和明尼阿波利斯联储主席均支持3月加息50个基点，当日也有部分鸽派的官员认为美联储需维持当前稳定的加息节奏，减少过度加息对经济的损害，保持25个基点的加息直至夏季。

从目前来看，美联储在2023年的利率峰值可能上升至5.25% - 5.5%，高于去年12月点阵图预测的5% - 5.25%。而市场也开始在2月提前对预期做出反映，导致美元指数快速上涨，风险资产在2月承受压力。

从国内方面，在疫情放开后国内各项经济数据均呈现回暖现象，制造业、服务业、消费均出现明显增长。房地产市场方面，1月上旬市场成交规模的同比降幅有所缩窄，但1月整体市场仍表现相对较弱的态势，全国各线城市商品住宅成交量仍处于同比下降趋势，环比下降规模均超20%以上。体现出虽然政策层出不穷，但在库存高企和需求放缓的情况下仍保持低迷的走势。

本周中国两会召开，设定了全年GDP增长5%的目标，低于海外机构在2月初定的5%以上的增长，此前高盛预期在5.5%，摩根大通预期在5.6%，野村证券预期在5.3%。预期被下修导致了近期外资近1个月流入大幅度放缓。


 
来源：东方财富

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本周四即将发布中国2月的CPI和金融数据。市场预期2月CPI同比增幅放缓至1.8%，上个月为2.1%。2月新增人民币贷款预计较上月的4.9万亿大幅下降至1.5万亿，社融规模预计从上月的5.98万亿大幅下降至2.2万亿。从市场预期来看，去年年底所期盼的强复苏预期可能会迎来一定的向下修正，演变为强预期若复苏的状态，这或意味着人民币在短期仍将面临进一步的贬值压力。

对于人民币汇率近期贬值的态势，中国人民银行在对路透社的采访中表示，“7”并不意味着央行的心理防线，在过去的5年汇率的波动率始终在4%左右，与其他主要经济体差不多，这意味着即使人民币突破7也是合理的波动范围。”

低于预期的增长目标，中美近期不断升级的摩擦，美联储鹰派预期上调，国内稳增长背景下央行或进一步下调利率，多种因素使人民币跌破7为大概率事件。

从日线图来看，美元兑离岸人民币上升趋势完好，价格在3月1日曾大幅下跌但在布林带中轨受到明显支撑并再次上行。价格或延续上涨趋势再次挑战7关口。

美元兑离岸人民币 USD/CNH —— 日线图（3月7日）
来源：CMC Markets

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