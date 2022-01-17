油价飙升助推加元，美加节节败退何时是头？

随着国际油价自去年12月以来止跌反弹，美加从12月20日的高点1.2964持续下挫，跌幅达近500个点，当前价格运行在1.2490附近。

投资者始终对油价保持着乐观情绪，高盛预测2022年布伦特原油价格将在96美元/桶，2023年布伦特原油价格将在105美元/桶。油价的飙升一方面是因为市场对Omicron的担忧情绪在不断减弱，各国的经济轨道并没有因病毒大肆传播而发生改变。第二方面欧佩克+国家的原油产量下降，一些国家并没有完全落实40万桶/日的增产计划。第三方面是地缘政治仍处于紧张状态，俄罗斯与北约在乌克兰问题上仍然摩擦不断。市场对原油市场在现阶段的供应产生担忧。EIA在今年1月的短期能源展望中上调了对2022年原油需求的预期，第一季度整体供应难以充分满足需求，油价相对强势。

美加多头逻辑是否已经结束？

加元的强势，一方面是油价的助推。另一方面，美元指数自去年11月中旬以来一直处于高位盘整阶段，并没有继续走出强势的多头行情。而随着市场逐渐消化美联储在今年进行加息的预期，美元指数在现阶段失去了上行的基本面推动。但值得注意的是，美元指数的回调并不意味着已经开始见顶转熊。2022年作为加息元年，奠定了美元指数在中长期走强的基本面，美元指数只是在等待下一次更加明确的紧缩信号。而这一信号最快或发生 在1月27日美联储利率会议上，届时会对加息和缩表给与更加明确的路径指引，美元或开始筑底反弹。目前美元指数在94.6获得了稳固的支撑，并且价格重新回到95上方，投资者可关注此处是否能成功企稳。

美元指数 DXY —— 日线图

图片来源：Tradingview

美加短期或仍有回落风险，但需留意下方关键支撑。

油价从目前来看仍处于强势的趋势中，没有出现明显的见顶信号，因此美加在现阶段仍有回落的风险。并且，加拿大央行也即将在1月26日迎来今年的第一次利率会议。加拿大蒙特利尔银行将加息的预期从4月提前至3月，加拿大劳伦森银行预计下周将进行加息。因此，在这样的市场预期下，加元也是在不断的消化市场预期处于强势中，美加短期将仍有下行风险。但预计将在月底前迎来拐点。

美加可关注重要的第一支撑1.2460附近，如若该区域失守，价格或走向1.2380。预计该区域将迎来有力的支撑。

美元兑加元 USD/CAD —— 4小时图

图片来源：CMC Markets

美加多头可密切关注布局机会

投行对于油价似乎处在空前乐观的情绪之中，而在这样的情绪下，我们更需要保持冷静的观点。我个人对原油在2022年的观点整体处于相对中性的观点。第一，地缘政治的风险通常并不会持续很久，因此这个利多因素并不会持续一整年。第二，石油以美元计价，而美元整体处于中长期看涨的逻辑，随着越来越多的美元回流，对于商品市场的投资需求将逐步降低。第三，供应链问题预计将在今年中旬之后得到缓解，届时原油的供应紧缺将得到缓解，供需开始平衡化。因此，油价的涨幅将受限，这也会施压于加元。



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