周一美元指数跌至6周低位，8月份美元指数远期合约下滑0.3%，至95.79美元，7月以来美元一路走弱，6月30日最高位置曾为97.76。实际上自3月20日以来，美元便开始呈现急跌行情，最高曾经一度触及104水平。那么为何越美元跌势如此之惨？主要的影响因素主要有以下几个方面。
美元指数走势图-日线图
- 美联储空前放水，急速降息，重启万亿美元QE。投资者有没有发现美元的走势与10年前全球金融危机的情形有相似之处？2008年美联储为援助受到金融危机重创的美国经济连续降息，联邦基准利率由08年出的3.5%，降至08年底的0.25%以下，美元指数自2009年初一路下跌，由89跌至74水水平。之前美元的反映速度较慢，是由于联储的降息速度未如今年3月份之迅猛，并且配合3万亿美元的资产购买放水计划，市场风险投资意愿立即转向，导致了美元在2月份急涨后开始出现迅速下滑。
- 各主要央行均在3月份至4月初的期间陆续实行大规模货币宽松，配合财政刺激政策，催发金融市场的风险资产飙升， 美债做为避险资产的需求逐步被削弱，美元在2、3月份吃紧的状态被缓解，投资者对美元需求大幅减弱。从下图我们可以明显看出三月末后美国国债的避险需求。
- 2年期国债（阴影部分为3月18日至今的走势）
- 3. 非美元货币走升，打压美元下行。非美元货币主要包括商品货币-澳元、纽币、加元，也被称为风险货币；与欧系货币-欧元、英镑、瑞郎。自3月末以来商品货币受到商品价格反弹与风险意愿回暖支持而一路上行，澳元兑美元自3月19日低点0.55迄今反弹幅度达28%，至0.70关口，纽币与加元都由类似走势。另外，欧元在欧洲央行实行1.35万亿元新冠疫情紧急救助资金后强势上行，欧美汇率自6月25日低点1.0867上行至今1.1446。近日英国牛津大学与AstraZeneca研发的新冠疫苗的积极试验结果，与英国经济学家有关英国经济恢复迅猛的评论引发英镑反弹，为打压美元近期走弱的另一重要因素。
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欧元/美元汇率
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那么，美元是否还会继续跌势？大的趋势是的，因为美联储以及其他央行的政策并未改变，而二波新冠疫情引发的担忧已经逐渐被市场所消化。风险资金仍然在源源不断的流入股市与风险资产，美元下行的大行情没有改变。但投资者需要关注本周欧盟峰会的讨论结果，欧元走势将对美元近期走向产生重要影响。
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技术分析
英镑/美元- 日线图
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英镑兑美元汇率昨日大幅上行，基本已经确认了上行突破的潜在行情，日内的上行潜在阻力在斐波那契回荡线78.0%附近，1.2740左右。若突破则有望回探3月10高点1.31关口。目前镑美汇率走在各均线之上，其支持的潜在价格集中在1.2450附近。
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