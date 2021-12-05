一周展望：美国CPI重磅来袭，或继续刷新30年高点；澳洲联储利率决议能否提振澳元；加拿大央行利率决议，加息预期或将提前？

美国11月非农报告爆冷，仅新增21万人，远低于市场预期的55万人，失业率降低至4.2%，低于市场预期的4.5%，相比于前值4.6%下降0.4%。

不及预期的非农数据使黄金走高，收复1780关口，录得上涨0.81%; 现货白银大幅反弹0.6%，收于22.56美元/盎司

美国三大股指全线收跌，道指收跌0.47%，报34571.48点；标普500跌1.15%，报4534.73美元/盎司；纳斯达克指数跌2.04%，报15690.65点。滴滴出行表示，将启动在纽交所的退市工作，并启动在香港上市的准备工作，滴滴股价收跌逾20%。热门中概股、大型科技股、半导体板块集体重挫。特斯拉跌6.35%，理想汽车、雾芯科技跌幅均超15，蔚来汽车、携程、腾讯音乐均跌逾10%。

美、布两油高开低走，美国WTI原油收跌1.85%，报66.75美元/桶；布伦特原油跌0.89%，报70.55美元/桶。

美国CPI或使美联储下周加速缩债，澳联储是否会放鹰提振澳元？美加还能走多久？

中国、美国11月CPI——周四、周六

周四澳东时间12：30中国将公布11月CPI年率，市场预期为2.5%, 10月份为1.5%。CPI的上涨主要来源于猪肉价格在季节性的消费旺季环比大幅上涨，带动农产品价格指数出现较大增长，但整体处于可控范围。PPI年率预期为12%，前值为13.5%，有见顶回落之势。

周六澳东时间00：30美国将公布11月未季调CPI年率和季调后CPI月率，其中未季调年率将继续飙升，市场预期为6.7%，高于10月份的6.2%。

本次的CPI数据将会给美联储在下周的利率会议上提供更多的前瞻性指引，若CPI数据如预期一般出现较大的增幅。美联储或将在12月16日的利率会议上宣布加快缩债速度，并在明年3月结束缩债。

虽然美国在上周五的非农就业数据上表现不佳，但整体失业率出现大幅的下降。因此非农数据或将不会成为改变美联储政策导向的关键因素。

黄金因不佳的非农出现了短暂的较大反弹，但目前并不意味着黄金已经止跌。在12月16日之前美联储的加快缩债仍然是较大的利空预期。因此，在利空释放完毕之前，黄金或不会出现持续性的反弹动能。因此，在这段时间黄金将持续受到上方1800的压力。

从日线的结构来看，黄金在跌破上升趋势线后，目前承压于此趋势线和60日均线，因此，黄金或仍有回落的风险，下方的支撑区域需要关注1760这个位置，若该水平被跌破，黄金或走向1720。



现货黄金 XAUUSD —— 日线图图片来源：CMC Markets



澳联储利率决议——周二

周二澳东时间14：30，澳联储将公布利率决议，市场预期为0.1%，不会出现调整。

澳新银行表示，澳洲联储或将提前至明年2月结束QE计划，由于美联储已经暗示了将在明年3月退出资产购买。此举预计将缓解澳大利亚债券市场的流动压力。据澳大利亚第三季度GDP数据显示，居民储蓄大幅增加，这可能使澳大利亚经济在2022年之前实现强劲增长。

据机构调查显示，澳洲联储将在2023年第一季度加息至0.25%。

由于近期Omicron的病毒的出现，澳大利亚再次延期开放，商品货币普遍表现不佳，澳元兑美元上周继续大幅下跌，录得五周连阴线，险守0.7整数关口。如若澳联储在本周释放提前结束QE计划的信号，澳元或将出现一定程度的修复反弹。

日线级别澳元兑美元在RSI指标中进入到大幅超卖区间，目前在周线级别到达了多空分界线，因此在0.7此水平位或将出现一定的反弹行情。



澳元兑美元 AUDUSD ——周线图图片来源：CMC Markets

加拿大央行利率决议——周四

周四澳东时间2：00，加拿大央行将公布利率决议，市场预期本周将不会进行加息，维持0.25%水平。

此前加拿大11月就业人数出现大幅增长，公布值位15.37万人，远高于预期的3.5万人。失业率降低至6%，低于预期的6.6%和前值6.7%。这也提振了加拿大央行的加息预期。加拿大央行已经在10月退出债券购买计划，而加拿大的通胀水平已经处于近20年来的高点4.7%，远高于央行1%-3%的目标区间。因此，加拿大央行的加息预期或将发生在明年的第二季度甚至更早。

近期表现不佳的油价拖累了商品货币加元，美元兑加拿大元一直处于强势行情，录得五周连涨。但投资者需要留意的是，油价的恐慌抛售或将得到一定程度的修复，比美联储更早的加息预期时间或将提振加元。因此，美元兑加元或将在1.30附近受到较大的挑战。



美元兑加拿大元 USDCAD —— 周线图图片来源：CMC Markets



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.