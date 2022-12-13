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如果美国失业率将逐步上升，股市又该如何前行？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

13 Dec 2022, 15:55

美国的失业率自今年7月下降至低位3.5%之后，在随后的5个月时间始终处于3.5%-3.7%的低位震荡。而通过观察股市对数据的反应，你会有一个很有意思的发现，即在失业率超预期上升的情形下，股市会短线走强，因市场认为失业率上升代表经济开始承压，美联储或更早更快的放缓加息。反之，若失业率超预期下降，股市会短线走弱，因市场认为当前劳动力市场强劲，经济仍具有韧性，美联储将继续维持鹰派。如下图所示


美国失业率

来源：汤森路透（12月13日）

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道琼斯工业指数 —— 日线图

来源：CMC Markets（12月13日）

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在9月2日发布的美国8月失业率超预期从3.5%反弹至3.7%，当天道琼斯指数短线冲高回落，并随后在后续的几个交易日呈现反弹趋势。在10月7日发布的美国9月失业率从3.7%超预期下降至3.5%，道指当日出现大跌并在随后的三个交易日弱势盘整。在11月4日发布的美国10月失业率超预期反弹至3.7%，道指当日录得上涨结束四日连跌，并随后呈现连续上涨趋势。

但如果从大周期级别来看，美国的失业率与股市呈现反向关系，如下图所示

道琼斯工业指数（蓝线） vs 美国失业率（黄线）

来源：Tradingview, CMC Markets（12月13日）

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从过去20年来看，美股的底部通常出现在失业率飙升的时候，例如在21世纪初的互联网泡沫破裂，2008年金融危机，2020年新冠疫情。

那么现在问题来了，美联储在连续四次加息75个基点后，并大概率将在12月的议息会议上再次加息50个基点，届时联邦基金利率将升至4.25%-4.5%。美国科技企业在近一段时间进行了大规模的裁员，例如苹果、微软、谷歌、Meta、推特等。在加息周期下，科技企业通常是受影响最深的行业之一，因此裁员规模排在前列。在高利率环境下，随着经济前景的高度不确定性，裁员将蔓延至几乎所有的行业，例如近期华尔街的诸多投行也进行了裁员和减缓招聘，例如摩根士丹利、高盛和美银等。

因此，可以预料到的是，市场预期美联储可能在明年将利率提高至5%或5%以上并维持一段时间，这意味着更多的企业为了削减开支将进行更多的裁员，美国失业率将在明年呈现逐步上升的趋势。当出现这样的现象时，股市会怎么走呢？


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