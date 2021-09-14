美股终现反弹，但跌势或未结束，关注日内美国通胀率数据

周一美国道琼斯指数与标普500指数反弹，结束四日连跌的行情，道指上扬260点，或0.76%，至34，869.63点；美国标普500指数上行0.23%，至4468.73点。纳斯达克指数微跌0.07%。美国标普指数的11个板块中有8个板块上行，其中能源与金融板块领涨，涨幅分别为2.94%与1.14%，同时防御性股票板块包括医药与电力公司股价下滑。因投资者对美国总统拜登即将推出的3.5万亿美元的预算法案存有乐观预期，引发对经济反弹敏感的股票板块大幅反弹。

那么美股的修正行情是否已经结束会重新返回上行通道呢? 这种可能或较小，投资者仍然需对美国通胀数据进行密切关注，同时22-23日的美联储新一轮议息为9月份的最大风险事件。

美国8月消费者物价指数（CPI）或继续施压于风险资产

美股上周下滑的两个方面的因素一是美联储开始缩窄的信号引发的担忧情绪，二是Delta变种受染人数在各主要经济体国家出现反复，经济反弹速度放缓已经成为三季度影响企业业绩的困扰。既然这两个主要的影响因素都没有改变，周一股市反弹多半是“BUY THE DIP”引发的技术性反弹，美股9月份的行情仍然将受到经济数据与月底的美联储议息会议的潜在冲击。

今晚将公布的美国8月份消费者物价指数（CPI）将是投资者关注的重磅，受到Delta引发的经济封锁影响，原材料供应与合格雇工短缺导致生产成本上涨的问题将仍然是物价难以降温的症结所在.根据汤森路透统计，美国8月份的年度CPI将上涨5.3%，自4月份以来美国CPI始终保持在5%以上，或改变美联储通胀率偏好为“暂时”的表态。上个周公布的美国8月份PPI环比录得增长8.3%，创历史最高涨幅。美联储的多位官员也表示，虽然8月份非农业就业数据录得远不及预期，但改变不了“缩窄”的计划，减少购债规模的行动最快可能在今年11月份开始。

金融市场总是提前开始消化政策的“预期”，若美国CPI数据仍然偏高，可能引发美股的继续修正，本周金融市场将仍然有望继续颠婆的走势。

美国将上调企业税，科技板块或再次承压

根据华尔街日报消息，美国总统拜登行政部即将推出的3.5万亿美元财政预算计划将包括对企业与高收入个人的增税项目，美国众议院民主党计划将企业税率有当前的21%上调至26.5%，并对年收入在500万美元以上的个人增收3%的附加税；同时也在考虑将美国企业海外收入的最低税率从10.5%提高到16.5%，资本利得税的最高税率由23.8%提高至28.8%。对企业增税的政策将对高成长的科技龙头公司形成最大的压力，这也是为何周一科技股权重占比较大的纳斯达克指数小跌的原因。

美国科技板块在9月份将受到美联储“缩窄”的表态与上调企业税的双重打压，投资风险情绪降温，投资者对股市的“恐高症”将潜在引发资金获利出逃风险资产，那么9月的美国市场出现进一步的回撤可能将非常大。

纳斯达克指数-日线图

纳指日线图中的胸背离形态已经成形，有望继续跌势。上周在上行通道上轨受到技术阻力下滑，日内都将受到20日均线支持，有望出现短期反弹，具体的潜在支持价格在15，400附近，若突破则进一步的潜在空头目标在斐波那契38.2%回荡线附近，具体在14，380左右。同时，上行的潜在压力在9月份记录高位15700左右位置。



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