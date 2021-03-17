美联储议息前美股走跌，警惕明日波动

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三美国股市自高位回落，道指与标普指数均在创出历史新高后回撤，纳斯达克指数小涨。美联储已经揭开为期两日的议息会议的帷幕，投资者在明日货币政策公布前显示谨慎情绪。近两个月一直强劲的价值型股价回落，包括银行、能源与航空公司股价。同时，科技股份小幅上行。苹果与脸书公司股价分别涨幅达1%与2%。另外，2月份美国零售数据录得下滑3%，主要因严寒天气与美国政府上一轮的家庭援助资金终止影响。潜在对美联储坚持现行宽松的货币政策的鸽派表态起到支持作用。 那么，美联储的议息会议结果会潜在引发金融市场怎样的波动？ 美国政府公债收益率或继续飙升 美联储的表态将在本次会议上极为小心，一方面避免因任何对经济前景积极的预估引发国债收益率再度飙升与金融市场波动；同时，其也需坚持对客观经济强劲的评估，难以忽视美债收益率走高与通胀率走升的事实。 美联储会议内容的两个重要的关注点为：其一， 美联储官员对未来基准利率预期的点阵图，很有可能本次会议的升息预期会在点阵图显示上大大提高，则将引发美债收益率的再度走高，引发美股与其他风险资产的再次回撤；其二，美联储主席鲍威尔对近期美债收益率走升，与通胀率前景表述。在新冠疫苗逐步运于使用后，美国经济恢复乐观预期增强，配合美国的1.9万亿美元的财政刺激计划，将不可避免引发通胀率走高。 以上因素，都将及有可能带动美债收益率再度走高而遭抛售。自今年1月份以来，美国10年起政府公债收益率涨幅达80%。 美国10年起政府公债收益率走势 来源：CNBC 美股、美元与黄金的潜在反映 近一个月以来的美国股市大幅波动行情，主要因美债收益率飙升引发。尤其是科技板回撤明显，引发纳斯达克指数一个多月的修正行情。若美国政府公债明日再次出现急升，则科技板块可能再次出现抛盘的行情。纳斯达克指数目前据历史高位相差5%，三月初的最低的回撤幅度曾一度达14%。 同时，周期性的价值型股票将仍然为本年较为强劲反弹的板块，为今年领涨大盘的主要动力。 美国纳斯达克指数-日线图 纳斯达克指数近期有望继续盘中整理，上行潜在阻力在昨日高点附近13，300，同时潜在的支持位置在12，734左右，只有突破此区间才有机会选择方向。从随机震荡指标看，其反弹的上行动能较强，但投资者需要注意任何受到美联储会议引发的短期波动。 美元或有重建涨势的可能， 政府公债收益率若再度走升，将直接引发美元重建涨势，进而打压非美货币走跌，同时，黄金也将可能进一步下滑，进入新一轮跌势。有关黄金的近期走势分析，可参见昨日的《视频技术解析》。



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