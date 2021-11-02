美联储会议前美股涨势放缓，美元出现走强迹象

美国股市三大股指在周一均在创出历史新高后收敛涨幅收盘，其中纳斯达克指数涨幅最高，上涨0.63%，至15，595.92点。特斯拉汽车再次暴涨8.5%，至1209美元每股，站稳了万亿美元市值的龙头低位。行业板块中，能源与消费者非必需品表现最强，分别上涨1.56%与1.46%。但除Meta外，其他科技龙头均收跌，显现出投资者在周四美联储FOMC会议前的谨慎态度。

美联储FOMC货币政策会议或引发这样的一些行情，我在这里做一个简单的展望。

首先，美元走强。本次美联储开始正式削减购债的规模（Taper）的概率很大，也是投资者已经在消化的预期，但真正撼动金融市场的将是美联储开始

升息的时间表，一方面，美联储主席鲍威尔将对经济与就业市场恢复进行总结，并释放升息的信号；另一方面，FOMC会议上将公布对联邦基准利率运行的点阵图，直接反应升息的时间与进程。根据CME Group利率监测工具，美联储在2022年6月份升息25个基准点的概率为47.3%，较一个月之前的概率上升40%。自4月份以来，美国通胀率连续居高不下，市场对美联储有关高通胀为“暂时”的说法愈发产生怀疑。

美联储联邦基准利率监测工具

来源：CME Group

若美联储的升息预期增强，则美元将有新一轮的强势上行。美元指数曾经在10月12日触及94.54，创下12个月高位，若本次美联储会议表态较市场的预期更加鹰派，美元指数有望突破12日高点，打开进一步的上行空间。

其次，美国股市回撤，科技板块或面临更大的威胁，能源、金融板块与航空板块或支撑大盘。受到美国大企业强劲的三季度财告支持，美国股市在10月份屡创新高，但科技龙头的业绩表现与指引并不乐观，芯片短缺与物流拖延对业绩的影响将持续到四季度。在三季度财告公布后，初微软与谷歌外其他所有科技龙头的股价均显示上行承压。

市场对通胀率预期与美联储升息的时间可以综合体现在美国政府公债的收益率曲线上。下图显示，短期公债收益率（2年-5年）陡峭上行，但长期收益率迟缓，20年与30年的收益率曲线出现倒挂，表明投资者对短期高通胀率与美联储升息的预期较高，但对长期的经济运行存有悲观态度。短期的政府公债收益率对美国科技板块，即成长型股票板块具有直接的影响，短期收益率上涨将直接打压科技成长类股价。另一方面，美国政府举债规模不断扩大，创收能力最强的大科技公司将是拜登民主党政府提高企业税以提高政府收入的主要对象。

美国政府公债收益率曲线走势

来源：Statista

另一方面，若短期的政府公债收益率上行，可能将进一步引发金融、能源与航空板块受益而走高，这些板块一般被称作对经济运行敏感型板块，利率走升与能源供给短缺将继续推升金融与能源股价走高，而航空业将因美国开放边境与圣诞假期的推动再次出现牛市，美股大盘或将在板块蹿动中继续慢牛行情。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.