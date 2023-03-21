美国股市或将开始新一轮反弹周期

3月20日，美国三大股指集体收涨，道琼斯指数收涨1.2%，标普500指数收涨0.89%，纳斯达克指数收涨0.39%。

在过去的一周中，道指，标普500指数因受银行股拖累呈现低位盘整态势，但下跌趋势明显缓和，均未再度跌破低点，而纳斯达克指数自上周一以来连续四日上涨。在央行出面救市后，投资者的恐慌情绪得以缓和，目前来看金融业的系统性危机发生的概率较低。

上周欧央行无惧银行业波动再次加息50个基点，明天也将迎来美联储的利率会议，若美联储继续加息25/50个基点，对于市场而言是个利好。

核心逻辑为：

美联储加息意味着经济目前仍然强劲，地区银行业风险可控，经济基本面未出现明显恶化迹象，支撑股市上涨。

美联储结束加息意味着经济失去增速，美联储不需要通过货币政策来抑制经济，经济基本面转弱，将逐步进入通缩，股市下跌。

现在影响股市的走势将更多参考经济基本面，这与前一段时间的逻辑并不相同。

此前判断股市的重要依据是通胀数据，通过参考该数据来判断美联储是否采取更加鹰派的政策打压市场情绪，因此美联储鹰派加息对于股市而言是利空。

而本周若继续加息则是对市场有信心的体现，对于股市是利好。

因此，股市或将在加息周期结束前整体保持向上反弹的态势，在加息结束后将正式进入下跌趋势。

技术分析

标普500指数从日线结构上属于上行态势，价格重回5日均线上方，MACD指标0轴下方有形成金叉迹象意味着反转信号，或促使标普500指数反弹至4080，若突破或进一步上行至2月高点4180附近。

标普500指数 SPX500 Cash —— 日线图（3月21日）

来源：CMC Markets

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道琼斯工业指数在31400 – 31500遇到较强支撑，昨日指数期货在盘前一度触及31440附近，但随后迅速转涨，在开盘后进一步拉升。价格重回5日均线上方。价格或在此处企稳并反弹至重要的阻力32700 – 33000，若能形成突破或进一步反弹至33500。

道琼斯工业指数 DJI Cash —— 日线图（3月21日）

来源：CMC Markets

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纳斯达克指数整体表现最强，目前价格延5日均线上涨，MACD在0轴上方形成金叉意味着多头信号，因此指数或进一步反弹至13000。

纳斯达克100指数 NDAQ Cash —— 日线图（3月21日）

来源：CMC Markets

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