4月会是美股今年表现最好的一个月么？

进入4月，美股因复活节假期，在上旬整体表现较为平淡，标普指数在4100附近交投。在过去的3月，标普500指数受区域性银行破产冲击曾一度跌至3800附近。但在多方努力下，银行业风险进一步扩散的危机被缓解，对银行倒闭的多米诺骨牌效应的担忧并未成真，这让投资者更加乐观地认为，3 月份的小型危机的最糟糕的时期已经过去， 股市应该会在 4 月份继续走高。叠加市场预期美联储可能更早的停止加息并降息，促使标普500指数自3月中旬低位反弹约8%。

在3月的美联储会议上，联邦公开市场委员会 (FOMC) 将利率上调了25个基点，这是继 2022 年大幅加息后连续第二次小幅度加息。

而在上周五公布的非农就业报告中看到，失业率小幅下降至3.5%，低于预期的3.6%。劳动力参与率出现小幅度上升。工作岗位的可用性和低失业率足以抵消近期银行业危机的负面影响。而市场也在周一做出了积极的反馈，虽然三大股指均在盘前出现一定程度的下跌，但在开盘后均转涨。其中道指、标普均收阳，纳指接近平收。

股市在4月能否延续涨势？



在过去的 20 年中， 有16 年标准普尔 500 指数在 4 月收盘上涨（除2004，2005，2012，2022），一般来说， 4 月通常被誉为一年中股市表现最好的月份之一。

纵观上个世纪，就股票表现而言，4 月是股市全年表现最好的月份之一。 Bespoke Investment Group 在给客户的一份报告中写道，道琼斯工业平均指数在过去 100 年中 4 月份的平均月涨幅为 1.46%，其中 62% 为正回报。 这是仅次于 7 月和 12 月的第三好的月份。

但需要注意，历史表现仅可作为一个参考，虽然数据反映股市在4月上涨的概率极高，但这并不意味着该规律是一成不变的。

投资者正在等待周三的通胀数据判断美联储在5月3日（当地时间）的政策倾向，从上一次会议鲍威尔的措辞之中可以发现，其态度有所软化，不在强调“持续加息是适当的”，转变为“一些额外的政策紧缩是适当的”。这在上周五劳动力数据公布后，交易员预测美联储在下次会议上再加息 25 个基点的可能性约为 71.7%，暂停加息的可能性为 28.3%，相较于上周有所升温。并在6月有70%以上的概率结束加息。

来源：CME

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对于周三将发布的通胀数据，市场普遍预总体CPI增速将大幅同比下降至5.2%，前值为6%；但核心CPI预期小幅同比上涨至5.6%，前值为5.5%。

核心CPI（除食品、能源）在过去几个月均处于5.5%左右，反映当前美国的经济仍然强劲，这是现阶段支撑美股上涨的动力。对于股指而言，劳动力市场强劲，通胀处于高位，需要进一步加息，对于股市是利多。反之，失业率上行，通胀快速下降，结束加息，对于股市是利空。

最近几个月，美国房地产市场明显走软，制造业活动下降。 此外，美国国债收益率曲线自 2022 年年中以来一直倒挂，这在历史上被视为经济衰退的有力指标。

事实上，纽约联储的衰退模型预测美国在未来 12 个月的某个时间出现衰退的可能性为 54.5%。

从大的发展方向上看，加息处于尾声阶段，在这条货币政策路径通胀在未来的一年时间预期将持续下降至美联储 2% 的长期通胀目标，这伴随着失业率将逐步走高，对于股市而言是利空。这意味着整个4月可能更倾向于一个偏震荡的走法，即使出现上涨，预计上方的空间有限。



如何在四月投资

由于对利率的预期下降，以及AI概念的爆火，科技股最近几周出现上涨。 Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) 在 3 月份上涨了 10.87%，而 VanEck Semiconductor ETF (SMH) 上涨了 9.94%在，这是该ETF自1月以来连续第三个月上涨。

半导体龙头英特尔（31.05%） 、超威半导体（24.73%）和英伟达（19.67%）在3月均出现大幅上涨。

但在历史上，当利率高时，价值股的表现优于成长股。 高利率对贴现现金流估值有负面影响，这可能会伤害高成长股票。在过去的这段时间科技股主要受AI概念驱动，然而我们现在开始看到AI概念股已经出现明显的调整。

Global X Artificial intelligence & Technology ETF —— 4小时图来源：CMC Markets（4月11日）

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获利颇丰，以及担心美国经济衰退可能性的投资者也可以对市场采取更具防御性的方法，并通过减少股票敞口和增加现金持有量来增加 2023 年的财务灵活性。

因此，那些资产负债表强劲、能够度过衰退、盈利并拥有可持续商业模式的公司，可能将在整个衰退周期表现优于成长股，例如医疗健康、必需品消费、公用事业板块。

当然，投资者也可进行一定的对冲策略，例如选择看多防御性板块，看空大盘指数这样的投资组合。



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