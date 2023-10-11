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美股连续三天收涨，关注9月CPI数据

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

11 Oct 2023, 17:10

截至10月10日收盘，美国三大股指连续三个交易日收涨，其主要因素在于近期多位美联储官员的鸽派言论，即认为当下连续走高的国债收益率或取代进一步的加息。“新美联储通讯社”认为11月暂停加息似乎板上钉钉，根据CME的FED Watch显示，美联储在11月1日暂停加息的概率升至84.4%，加息25个基点的概率仅为15.6%。美元指数也在本周初走弱，回落至106下方。


巴以冲突似乎并没有对股市造成负面影响，影响股市走势的主导因素仍然为美联储的货币政策路径，以及即将到来的第三季度财报。接下来市场将关注周四发布的美国CPI数据，从当前的市场预期来看，预计9月总体CPI同比放缓至3.6%，预计核心CPI同比放缓至4.1%。其中预计二手车和新车价格将继续下降，反映出夏季二手车拍卖价格的下降、经销商的优惠政策以及库存的增加。住房通胀预计将维持在当前水平，因为新旧租约的租金差距或持续缩小。


从基本面上看，通胀若符合预期或进一步巩固美联储11月暂停加息的预期，从而引发国债收益率的进一步走低，导致美元指数回落和股市的进一步反弹。


从技术方面来看，美元指数的整体趋势还没有完全扭转过来，价格可能将测试30日均线的支撑，即105.5附近。


 
美元指数 （USDX）  —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（10月11日）

 

纳指100在14500附近企稳反弹约5%，从结构上看可能挑战上方15350的阻力（图中红线压力区域），结构上看目前仍处于震荡走势。
 
纳斯达克100 （NDAQ 100 Cash） —— 日线图
来源：CMC Markets（10月11日）

 

道指短期或挑战上方34000整数关口阻力，若形成突破或进一步上探至34450。


 
道琼斯工业指数 (DJI Cash) —— 日线图
来源：CMC Markets（10月11日）

 

标普500指数或挑战上方第一阻力4425附近。


 
标普500指数 （SPX 500 Cash） —— 日线图
来源：CMC Markets（10月11日）

从目前来看，股指多头占优。而对于美联储而言，在11月暂停加息可能并不意味着美联储宣布加息周期结束，或仍需等待11 – 12月的经济数据从而评估是否需要额外的措施。这可能意味着当下股指的反弹更倾向于短线策略。叠加当下巴以冲突的不确定性，若战事升级或推高能源价格导致通胀根深蒂固，这可能对股市的中期走势形成持续的抛压。


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