一周展望：美国非农数据来临！美股的反弹还会走多久？人民币或再走弱？

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

本周重要经济事件和数据

美国11月非农新增就业、失业率 —— 周五

尽管美国最新的制造业和服务业PMI均超预期下降，造成市场对经济前景的担忧，但美国劳动力市场依然强劲。10月份，美国经济新增就业26.1万个，高于经济学家此前预期的20万个，但低于9月份向上修正后的31.5万个。

不过，10月份失业率超预期升至3.7%，9月份为3.5%，平均时薪同比增长较前一个月的5%降至4.7%。截至11月19日的一周，新申请失业救济人数上升至24万人，为去年8月以来的最高水平。

10月份的就业报告几乎没有显示出工资-物价螺旋上升的迹象，尽管职位空缺率仍处于高位，但裁员的趋势似乎确实开始形成，尤其是在大型科技公司。亚马逊宣布在全球范围内裁员1万多人，Meta裁员1.1万人，推特也出现了离职人数激增的情况。也就是说，这可能需要一段时间才能反映到官方就业报告中。

经济学家预期，11月份美国经济将新增20万个就业岗位，这将是今年以来的最低水平。失业率预期为3.7%与上月持平，而时薪增幅将持平于4.7%。

欧元区11月CPI —— 周三

尽管最近能源价格的缓和表明通货膨胀可能很快开始放缓，但欧洲通胀仍在持续上升。欧元区10月份CPI同比增长10.6%，高于9月份的9.9%。然而，10月份德国的PPI环比下降4.2%，这是自2020年5月以来首次出现月度下降。德国10月PPI同比增长34.5%，低于8月和9月45.8%的纪录高位。

如果PPI是总体CPI的领先指标，且假设未来几周气温没有降至异常低的水平，那么CPI有可能很快开始放缓，尽管CPI数据可能在一段时间内保持在历史高位。

截至10月份，不包括波动较大的食品、能源、酒精和烟草价格的核心CPI上升了5%，高于9月份的4.8%。由于欧洲央行担心过度紧缩的风险，11月整体和核心CPI数据走软，可能有助于欧洲央行将在12月放缓加息至50个基点。欧洲央行的下一次利率会议将在12月15日召开。

美国10月核心PCE —— 周四

美联储最为关注的通胀指标过去的月份中小幅走高。扣除食品和能源的核心PCE在截至9月份的同比增长了5.1%，略高于8月份的4.9%。但低于2月份5.4%的峰值。

经济学家预期10月核心PCE同比增幅将小幅降至5%，环比增幅将降至0.3%。若符合或超预期下降，则有理由相信美国的通胀已经开始触及峰值开始下降，但距离美联储的2%目标仍具有较长的路要走，美联储并不会因为一个月的数据转变其鹰派的基调。

中国11月官方制造业和非制造业PMI —— 周三

国家统计局将于周三发布11月制造业和非制造业PMI数据，虽然中国政府此前发布了疫情管控的二十条措施，市场预期中国疫情管控政策将开始进入放松的阶段。然而11月国内新增感染人数快速升高，多地仍有局部封控现象，社会经济活动仍受到一定程度的抑制，政策的完全落实仍需要时间。

经济学家预期11月制造业PMI为49.2，与前值持平，非制造业PMI预期将小幅下降至48，前值为48.7，宏观经济复苏进程仍不牢固。对此，中国央行决定将于12月5日降低金融机构存款准备金率25个基点，这意味着央行有可能在12月进一步下调LPR利率。

以下是具体经济数据和事件：

周一：美国11月达拉斯联储商业活动指数

周二：日本10月失业率

欧元区11月经济景气指数

德国11月CPI

周三：中国11月官方制造业和非制造业PMI

法国11月CPI

欧元区11月CPI

美国11月ADP就业人数

周四：中国11月财新制造业PMI

英国11月制造业PMI

欧元区10月失业率

美国10月核心PCE

美国11月ISM制造业PMI

美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话

周五：美国11月季调后非农新增就业人数

美国11月失业率

欧元区10月PPI

本周重要产品关注

香港恒生指数 HSI —— 日线图

来源：CMC Markets（11月27日）

恒指在上周一跳空低开后，在后续连续四个交易日未能回补缺口。周五走弱失守5日均线，意味着价格或由强转弱，面临进一步回落风险。第一目标则参考16800 – 17000区间支撑，若失守价格或进一步回落前低附近进行筑底。

标普500指数 SPX500 Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（11月27日）

标普500指数因上周感恩节假期交易量较低，上周五小幅收跌。本周美国的非农数据将影响美股走势，若失业率与前值持平或对股市承压。从图形结构上看，下行趋势线的阻力在4100。因此当前反弹行情倾向于处于尾声阶段。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（11月27日）

WTI原油自11月7日触及8月30日高点后形成下跌趋势，上周价格整体维持震荡走弱趋势，但在9月底低点附近有一定支撑。日线级别RSI指标有一定超卖迹象。目前需观察价格能否守住前低，若形成支撑或面临一定的短期修复，或反弹至83附近，然后是85，然后或承压回落。若价格破位或进一步打开下跌空间。

美元兑离岸人民币 USD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets（11月27日）

美元兑离岸人民币在11月中触及7.0附近后连续反弹，价格在上周五进一步突破7.18阻力，因此后市或进一步向上运行。中国央行在宣布12月5日降准后或进一步下调LPR利率，而美联储虽然可能放缓加息但整体仍维持鹰派。因此，美元兑离岸人民币仍有冲击前高的可能。



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