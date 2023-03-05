一周展望：美国2月非农会像上个月那么火热么？澳大利亚、加拿大、日本央行利率决议来袭！

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markes

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本周重要经济事件和数据

澳联储利率决议 —— 周二

市场预期澳联储将在3月的会议上继续加息25个基点，将现金利率提高至3.6%，以应对居高不下的通胀。澳大利亚去年第四季度的总体CPI继续保持强劲的增长势头，同比上涨至7.8%。虽然1月单月通胀有所缓解，同比降至7.4%，低于预期的8.1%和前值8.4%，反映出去年的连续加息开始发挥作用，然而这只是通胀放缓的初期阶段，强劲的劳动力市场和住房与服务业通胀使澳联储不能掉以轻心。

中国2月进出口 —— 周二

2022年最后两个月，新冠病毒限制和封锁继续给中国经济带来压力。这不仅反映在贸易数据上，也反映在消费者支出的大幅下降，零售额大幅下降。第四季度，中国经济产出停滞，GDP增长为0%。这意味着GDP年增长率为3%。

本周1至2月的贸易数据（涵盖中国春节期间）应该能揭示放松限制释放被压抑需求的程度。在12月进口和出口同比分别下降7.5%和9.9%后，2023年前两个月的数据也可能迎来转机，为消费者带来信心。

加拿大央行利率决议 —— 周三

在1月的利率会议上，加拿大央行将利率提高了0.25个百分点，至4.5%。在通胀持续下降的情况下，央行也表示暂停进一步加息。预计央行不会在即将召开的会议上宣布货币政策的任何重大变化，但可能会发布鹰派指导意见。

这是因为暂停紧缩周期的决定可能有点仓促。加拿大的整体CPI已降至5.9%，但核心价格仍维持在5%。最近几个月，消费者支出保持良好，表明经济复苏，1月份的就业人数增加了15万人，而普遍估计只有1.5万人，大多数新职位都是全职。劳动力参与率也从一个月前的65.4%大幅上升至65.7%。

美国2月非农就业报告 —— 周五

1月份，美国非农就业意外增加了51.7万个就业岗位，几乎是普遍预计的18.5万的三倍，这提高了今年进一步加息的可能性。积极的数据促使投资者对美国经济实力的看法发生了积极转变，这种情绪在2023年初推动了股市的强劲上涨。

美国债券收益率因就业报告而上涨，尽管股市继续坚持认为进一步加息可能会受到限制的说法，但此后将公布的经济数据的力度使这一观点受到质疑。

一个月前，投资者押注今年晚些时候可能会降息。现在，市场关注的焦点是还会有多少次加息。如果周五的就业报告显示2月份美国劳动力市场依然火爆，那么它可能进一步强化了美联储至少在今年还有3次加息。

市场预期2月份的非农新增就业约为21.5万人，虽然相较于上个月大幅缩减，但仍将突显美国劳动力市场的强大。工资增速和失业率也将是焦点， 1月份失业率降至3.4%，这是1969年以来的最低水平。市场预期2月将维持该水平不变。

一月份，劳动参与率上升至62.4%，达到疫情前的最高水平，这表明人们正在重返工作岗位。鉴于去年12月份空缺职位数量增加到1100多万，职位空缺水平也将成为一个关键基准。人们预计，在1月份的招聘热潮之后，空缺率会下降。

日本央行利率决议 —— 周五

随着上田和夫将接替黑田东彦担任日本央行行长，有关此次换届的许多评论都表明，任何政策调整都可能会逐步实现。目前的收益率曲线控制政策在短期内可能根本不会改变。

周五的会议将是黑田东彦在任期间的最后一次会议，这增加了他可能寻求为未来几个月在继任者领导下改变货币政策奠定基础的可能性。日本的通货膨胀率为4.3%，远高于央行2%的目标，而且似乎还会继续上升。很难想象，日本央行会对通胀率上升甚至更高，或日元走强而感到高兴。因此，央行即将上任的领导人可能会寻求摆脱十年来的超宽松货币政策，但变化不太可能非常突然。

以下是具体经济数据和事件：

周一：欧元区3月Sentix投资者信心指数

欧元区1月零售销售

美国1月工厂订单

周二：中国1-2月进出口

澳联储利率决议

美联储主席鲍威尔在参议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词

周三：美国2月ADP就业人数

加拿大央行利率决议

美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策证词

欧洲央行行长拉加德发表讲话

澳联储主席洛威发表讲话

周四：中国2月CPI、PPI

中国2月金融数据

周五：美国2月非农新增就业

美国2月失业率

日本央行利率决议

本周重要产品关注

道琼斯工业指数 DJI Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（3月5日）

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道琼斯工业指数上周触及2个月以来低点32500附近后呈现反弹趋势。从目前来看，价格反弹至此前跌破的震荡区间的下轨阻力33400附近。本周需关注能否重新向上突破该水平，若能突破或进一步反弹至34000。从整体来看仍处于震荡趋势，因此策略上以高抛低吸为主。

现货黄金 XAU/USD —— 4小时图

来源：CMC Markets（3月5日）

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现货黄金在1800上方遇到较强支撑并反弹突破下行趋势线压力，从目前来看反弹趋势有望进一步延续，关注上方阻力1866。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets（3月5日）

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WTI原油在70附近受到明显支撑，上周整体呈现反弹趋势。但从目前来看价格仍没有明确方向，在82附近有较强阻力，而整体日线结构仍为下行结构。因此，在不突破82的情况下以高抛低吸的震荡策略为主。若价格能形成向上突破或进一步反弹至92。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（3月5日）

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因美元承压于105上方，澳元兑美元上周跌势放缓，整体呈现低位盘整。从目前结构上看价格仍处于下跌趋势中，上方阻力关注0.678，若能形成突破或进一步上行至0.69。反之价格或再次下探至0.663附近。



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